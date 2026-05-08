وزارت کشور سوریه گزارش داد که سردار بر عملیات سرکوب نظارت کرده بود و در هماهنگی لجستیکی بمباران غوطه شرقی با سلاح‌های شیمیایی ممنوعه بین‌المللی همکاری کرده است. دولت آمریکا نیز با شلیک موشک رهگیر، یک پهپاد حزب‌الله را در منطقه‌ای هدف قرار داده است. همچنین، گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در خاورمیانه وجود دارند که بسیاری از بیماران را به حذف یا تغییر روند درمان وادار می‌کند.

دیوب همچنین به مشارکت در اعدام‌های فراقضایی و هماهنگی با جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان متهم است. ارتش تحت فرمان اسد متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سال ۱۳۹۲ علیه مناطق تحت کنترل شورشیان شده بود. همچنین در جنوب لبنان، نهادهای اطلاعاتی آمریکا و گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند که ارتش اسرائیل با شلیک موشک رهگیر، یک پهپاد حزب‌الله را در منطقه‌ای هدف قرار داد که نیروهای اسرائیل در آن مستقر هستند.

در خاورمیانه نیز گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر وجود دارد، به طوری که بسیاری از بیماران را به حذف یا تغییر روند درمان وادار می‌کند. همچنین در این منطقه، آمریکا دولت‌های اسرائیل و لبنان را به تشکیل یک توافق صلح پایدار تحت فشار قرار داده است و در نظر دارد میزبان دو روز گفت‌وگوی فشرده میان دولت‌های مذکور در دو روز از ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت باشد





