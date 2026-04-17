در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا ۲۰۲۶، پنلی با عنوان «ترسیم مجدد نقشه انرژی جهانی: امنیت و عدم قطعیت» برگزار شد. وزیر انرژی ترکیه بر تنوع‌بخشی منابع انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مقاومت بازار انرژی کشور در برابر بحران‌ها تأکید کرد. این رویداد به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی تأمین انرژی جهانی، اهمیت سرمایه‌گذاری خصوصی، همکاری‌های منطقه‌ای و گذار به انرژی‌های پاک پرداخت.

در دل مجمع دیپلماسی آنتالیا ۲۰۲۶، رویدادی مهم با عنوان «ترسیم مجدد نقشه انرژی جهانی: امنیت و عدم قطعیت» به میزبانی مرکز کنگره و نمایشگاهی «NEST» در منطقه گردشگری بَلَک برگزار شد. در این پنل تخصصی که خبرگزاری آنادولو به عنوان شریک ارتباطی جهانی آن ایفای نقش می‌کرد، مقامات و کارشناسان برجسته حوزه انرژی گرد هم آمدند تا چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی تأمین انرژی در جهان امروز را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در سخنان افتتاحیه خود بر اهمیت حیاتی تنوع‌بخشی به منابع انرژی تأکید ورزید. وی بیان داشت که ترکیه در مسیر بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر، هم از منظر اقتصادی و هم از لحاظ فناوری، گام برمی‌دارد. بایراکتار از برنامه‌های بلندپروازانه کشور برای توسعه فناوری‌های مربوط به انرژی‌های باد و خورشید پرده برداشت و این منابع را کلید دستیابی به آینده‌ای پایدار و امن انرژی دانست. وی به طور مشخص به تأثیرات عمیق بحران انرژی جهانی بر کشور خود اشاره کرد و اذعان داشت که بازارهای انرژی ترکیه، با وجود قرار گرفتن در معرض عدم قطعیت‌های ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای و اختلالات زنجیره تأمین در دوران همه‌گیری، توانسته‌اند مقاومت خود را حفظ کنند.

این مقاومت، نتیجه سیاست‌های آینده‌نگرانه‌ای است که طی دهه‌های گذشته در ترکیه به مرحله اجرا درآمده و به تقویت بنیان‌های امنیت انرژی کشور کمک شایانی کرده است. بایراکتار به تحولات عظیم در بازارهای انرژی ترکیه در طول ۲۵ سال گذشته اشاره کرد و تغییرات بنیادین در ساختار بازار بخش انرژی را یادآور شد. وی توضیح داد که ترکیه با گشودن بازارهای خود به سوی سرمایه‌گذاری‌ها و ابتکارات بخش خصوصی، شاهد یک تحول بزرگ بوده است. این رویکرد، در کنار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های انرژی، موقعیت ترکیه را به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه انرژی تثبیت کرده است.

در واقع، تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تأمین انرژی، در قلب استراتژی انرژی ترکیه قرار گرفته و این کشور را در مواجهه با چالش‌های جهانی، توانمندتر ساخته است. این پنل همچنین به بحث در مورد ابعاد پیچیده عدم قطعیت در بازارهای جهانی انرژی پرداخت. از نوسانات شدید قیمت‌ها گرفته تا فشارهای ژئوپلیتیکی و چالش‌های زیست‌محیطی، همگی عواملی هستند که نقشه انرژی جهان را به طور مداوم بازتعریف می‌کنند. در این راستا، بحث بر سر چگونگی ایجاد تعادل میان نیاز به انرژی پایدار و مقرون به صرفه و ضرورت گذار به سمت منابع پاک‌تر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

کارشناسان حاضر در پنل، بر لزوم سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری‌های نوین تأکید کردند تا بتوان با اتکا به دانش و خلاقیت، راهکارهایی برای غلبه بر موانع موجود یافت. همچنین، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربیات در این زمینه، به عنوان یکی از ارکان اصلی دستیابی به امنیت انرژی جهانی مطرح شد. درک روندهای نوظهور، از جمله افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر، تحولات در حوزه ذخیره‌سازی انرژی، و اهمیت روزافزون هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی پاک، از دیگر محورهای مورد بحث در این پنل بود.

این مباحث، تصویری جامع از چشم‌انداز آینده انرژی ارائه داد و نشان داد که چگونه کشورها با چالش‌های مشترکی روبرو هستند که نیازمند راهکارهای همگرا و تلاش‌های مشترک است. در نهایت، مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026، بستری مناسب برای تبادل دیدگاه‌ها و ایجاد هم‌افزایی در جهت ترسیم آینده‌ای امن‌تر و پایدارتر برای انرژی جهانی فراهم آورد.





