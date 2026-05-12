در پیام‌های detaljeratedرست، به کاربران تاکید شده برای «طبیعی جلوه دادن ماجرا» تا ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند و تصاویر مربوط به آن را نیز به یادداشت کنند.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نهادهای امنیتی، اینترنت و سیم‌کارت برخی شهروندان را برای «فعالیت‌های معاندانه و مغرضانه علیه جمهوری اسلامی» مسدود کرده‌اند و از آن‌ها درخواست کرده‌اند برای رفع محدودیت‌ها، در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن بیاورند.

بر اساس این اطلاعات، پیام‌هایی از سوی نهادهای امنیتی برای شهروندان ارسال شده است که در آن‌ها به آن‌ها خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حساب‌های بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را برایشان بفرستند. همچنین، خواسته شده تعهدنامه‌های دست‌نویس امضا کنند که در آن‌ها متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را برهم بزند، منتشر نکنند





