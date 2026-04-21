تردید تهران در مذاکرات اسلام‌ آباد؛ سایه تحریم‌ های جدید بر سر جمهوری اسلامی

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی برای شرکت در مذاکرات پاکستان گرفته نشده است؛ این در حالی است که فشارهای بین‌المللی و تهدیدهای جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در زمینه آزادی کشتیرانی افزایش یافته است.

در حالی که جهان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت تنش‌ های منطقه‌ ای و تقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده است، سخنگوی وزارت خارجه ایران ، اسماعیل بقائی، در موضع‌گیری تازه‌ ای اعلام کرد که تهران هنوز تصمیم قطعی درباره حضور یا عدم حضور در دور جدید مذاکرات اسلام‌ آباد اتخاذ نکرده است. این تردید در حالی مطرح می‌ شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با رویکردی سخت‌گیرانه، تمدید هرگونه آتش‌ بس را بعید دانسته و تاکید کرده است که حاکمیت ایران گزینه‌ ای جز تن دادن به توافق با واشینگتن پیش رو ندارد.

از سوی دیگر، تحولات میدانی و دیپلماتیک با سرعتی غیرقابل پیش‌ بینی در حال تغییر است و به نظر می‌ رسد بازیگران اصلی در حال ارزیابی هزینه‌ ها و منافع خود در یک فضای غبارآلود هستند. همزمان با این رویدادها، منابع خبری از تعویق سفر جی‌ دی ونس، معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا به پاکستان خبر داده‌ اند که کاخ سفید علت آن را جلسات تکمیلی سیاست‌ گذاری عنوان کرده است. در عرصه داخلی ایران، گزارش‌ های نگران‌ کننده‌ ای پیرامون طرح اینترنت پرو و تلاش حاکمیت برای محدودسازی دائمی دسترسی کاربران به اینترنت بین‌الملل منتشر شده که بسیاری از کارشناسان آن را تلاش برای کره‌ شمالی‌ سازی فضای مجازی ایران توصیف کرده‌ اند. این در حالی است که نظرسنجی‌ ها از تغییر نگرش میان ایرانیان خارج از کشور، به‌ ویژه در کانادا، حکایت دارد که بخش قابل‌ توجهی از آن‌ها بر لزوم تغییر ساختار سیاسی ایران و برقراری روابط دیپلماتیک عادی با اسرائیل تاکید دارند. این شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت، در کنار فشارهای بین‌المللی، فضای مانور دیپلماتیک را برای تهران بیش از هر زمان دیگری محدود کرده است. در لایه‌ ای دیگر از این بحران، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر غیرقابل مذاکره بودن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، از توافق کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌ های جدید علیه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات اخلال‌ گرانه در مسیرهای دریایی خبر داد. در همین حال، رهبر حوثی‌ های یمن به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حتی با وجود آتش‌ بس‌ های مقطعی، درگیری‌ های گسترده‌ تر در آینده اجتناب‌ ناپذیر است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز ضمن اشاره به سطح تهدید بحرانی، نسبت به گزارش‌ های امنیتی مبنی بر وجود مین‌ های دریایی و اختلال در سامانه‌ های ناوبری هشدار داده است. این شرایط نشان‌ دهنده این است که منطقه در وضعیتی بی‌ ثبات قرار دارد و تصمیم‌گیری برای مذاکرات پاکستان تنها بخشی از یک پازل بسیار پیچیده‌ تر است که امنیت خلیج‌ فارس و معادلات قدرت در خاورمیانه را تحت تاثیر خود قرار داده است





