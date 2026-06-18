در ماههای اخیر، پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل، تردید در اصل مسلم وجود سرزمینی در بین بخشی از مردم ایجاد شده بود. گروهی از آنها به این نتیجه نرسیدند که دست به وحدت بدهند و در مقابل دشمن خارجی با گروههای دیگر همصدا و همپیمان شوند. همچنین، گروههایی در خارج از کشور پرچم کشور متجاوز را در دست گرفتند و به خیابان آمدند. این موضوع، در قلب و نهان بخشی از ایرانیان داخل کشور هم جاری بود. سرزمین، مصداق بیبدیل امر ملی است.
در ماههای اخیر، پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل ، تردید در اصل مسلم وجود سرزمینی در بین بخشی از مردم ایجاد شده بود. گروهی از آنها به این نتیجه نرسیدند که دست به وحدت بدهند و در مقابل دشمن خارجی با گروههای دیگر همصدا و همپیمان شوند.
همچنین، گروههایی در خارج از کشور پرچم کشور متجاوز را در دست گرفتند و به خیابان آمدند. این موضوع، در قلب و نهان بخشی از ایرانیان داخل کشور هم جاری بود. سرزمین، مصداق بیبدیل امر ملی است. ما در چه وضعیتی به سر میبریم؟
چه چیز میتواند زائلکننده غیرت به تمامیت سرزمینی در بخشی از جمعیت یک کشور باشد؟ پاسخ در همان دلالات متعدد امر ملی است. امر ملی به شرطی زنده و معنادار است و تمام مردم را در زمینه حراست از تمامیت سرزمینی همپیمان میکند که بستر زنده و فعالی برای رقابت و اختلاف و حتی ستیز پیرامون دلالات گسترده امر ملی گشوده باشد.
اگر باب گفتوگو و رقابت پیرامون معنابخشی به امر ملی مسدود شده باشد، آنگاه امر ملی در همان مصداق تردیدناپذیرش هم کمتوان و کماثر میشود
امر ملی تجاوز آمریکا و اسرائیل تردید در اصل مسلم وجود سرزمینی گروهی از مردم دست به وحدت دادن همصدا و همپیمان شدن با گروههای دیگر پرچم کشور متجاوز چرا این موضوع در قلب و نهان بخشی از ایرانیان د سرزمین صداقت امر ملی جامعه در دوران مدرن متکثر همبستگی امکان برای گفتوگو و رقابت و حتی ستیز پیرامون چرا باب گفتوگو و رقابت پیرامون معنابخشی به ام چرا امر ملی به شرطی زنده و معنادار است چرا امر ملی در همان مصداق تردیدناپذیرش هم کمت چرا باید به امکانهای خردورزانه آن اندیشید چرا جامعه همبسته جامعهای است که همه به امر مل چرا باید اجازه دهیم از کثرت فهم از مصداق امر م چرا امر همگانی تفاوتی بنیادی با امر دولتی یا ح چرا حراست از سرزمین به شرطی مقدس و تردیدناپذیر چرا نیروهای نظامی و امنیتی باید در میدان حفظ س چرا اهل تولید و کار هم باید میدان گشودهای پیش