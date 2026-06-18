در ماه‌های اخیر، پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل، تردید در اصل مسلم وجود سرزمینی در بین بخشی از مردم ایجاد شده بود. گروهی از آن‌ها به این نتیجه نرسیدند که دست به وحدت بدهند و در مقابل دشمن خارجی با گروه‌های دیگر هم‌صدا و هم‌پیمان شوند. همچنین، گروه‌هایی در خارج از کشور پرچم کشور متجاوز را در دست گرفتند و به خیابان آمدند. این موضوع، در قلب و نهان بخشی از ایرانیان داخل کشور هم جاری بود. سرزمین، مصداق بی‌بدیل امر ملی است.

در ماه‌های اخیر، پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل ، تردید در اصل مسلم وجود سرزمینی در بین بخشی از مردم ایجاد شده بود. گروهی از آن‌ها به این نتیجه نرسیدند که دست به وحدت بدهند و در مقابل دشمن خارجی با گروه‌های دیگر هم‌صدا و هم‌پیمان شوند.

همچنین، گروه‌هایی در خارج از کشور پرچم کشور متجاوز را در دست گرفتند و به خیابان آمدند. این موضوع، در قلب و نهان بخشی از ایرانیان داخل کشور هم جاری بود. سرزمین، مصداق بی‌بدیل امر ملی است. ما در چه وضعیتی به سر می‌بریم؟

چه چیز می‌تواند زائل‌کننده غیرت به تمامیت سرزمینی در بخشی از جمعیت یک کشور باشد؟ پاسخ در همان دلالات متعدد امر ملی است. امر ملی به شرطی زنده و معنادار است و تمام مردم را در زمینه حراست از تمامیت سرزمینی هم‌پیمان می‌کند که بستر زنده و فعالی برای رقابت و اختلاف و حتی ستیز پیرامون دلالات گسترده امر ملی گشوده باشد.

اگر باب گفت‌وگو و رقابت پیرامون معنابخشی به امر ملی مسدود شده باشد، آنگاه امر ملی در همان مصداق تردیدناپذیرش هم کم‌توان و کم‌اثر می‌شود





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