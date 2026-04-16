تردید تهران در مذاکرات با آمریکا؛ تشدید محاصره دریایی ایران؛ و اظهارات وزیر جنگ آمریکا

خبرگزاری تسنیم از تردید ایران در مذاکرات با آمریکا به دلیل سابقه نقض عهد سخن میگوید. در همین حال، آمریکا دامنه محاصره دریایی ایران را گسترش داده و وزیر جنگ این کشور نیز درباره وضعیت ایران و پیامدهای نقض آتشبس هشدار داده است. رئیسجمهور لبنان نیز با نخستوزیر اسرائیل گفتوگوی تلفنی نخواهد داشت.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهاد نظامی سپاه پاسداران ، در گزارشی به وضعیت مذاکرات با ایالات متحده پرداخته و اعلام کرده که جمهوری اسلامی همچنان نسبت به صداقت آمریکاییها و عدم زیادهخواهی آنها ابراز تردید میکند. این خبرگزاری معتقد است که به دلیل سابقه نقض عهد از سوی آمریکا، احتمال دستیابی به نتایج مثبت در دور بعدی مذاکرات کم است. طبق گزارش تسنیم، واسطهای از کشور پاکستان در تلاش برای برگزاری دور دوم مذاکرات است، اما تهران تاکید دارد که بدون فراهم شدن مقدمات لازم و رسیدن به چارچوب توافق، چنین مذاکراتی ثمری نخواهد داشت.
در تحولی دیگر، سه مقام لبنانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز خبر دادند که جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، 'در آینده نزدیک' تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نخواهد داشت.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، اظهار داشت که به نظر میرسد مجتبی خامنهای، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، مجروح شده اما زنده است. وی همچنین نسبت به عواقب سنگین نقض آتشبس از سوی ایران هشدار داد و بیان کرد که 'انگیزه آنها برای پایبندی به آتشبس بالاست'. هگست با انتقاد مجدد از کشورهای اروپایی به دلیل عدم مشارکت در عملیات گشودن مجدد تنگه هرمز، اعلام کرد که واشینگتن از حضور کشورهای دیگر در این زمینه استقبال میکند. وزیر جنگ آمریکا در واکنش به گزارشهایی مبنی بر ارسال تسلیحات از چین به ایران، اطمینان داد که پکن متعهد شده این اقدام را انجام ندهد.
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در یک نشست خبری که با حضور وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا برگزار شد، به دومین سفر خود در دو هفته اخیر به خاورمیانه اشاره کرد و گفت که نیروهای آمریکایی در ۷۰ نقطه مختلف حضور دارند. کوپر همچنین به دیدار اخیر خود با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اشاره کرد و افزود که 'ما همچنان در هماهنگی نزدیک هستیم'. فرمانده سنتکام همچنین از عملکرد نظامیان کشورهای حوزه خلیج فارس تمجید کرد و آنها را 'فوقالعاده' توصیف کرد.
دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اعلام کرد که محاصره دریایی جمهوری اسلامی تنها محدود به تنگه هرمز نیست و آبهای ایران را نیز در بر میگیرد. وی تاکید کرد که کشتیهایی که به سمت بنادر ایران در حرکت باشند یا از این بنادر خارج شوند، مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. کین افزود که نیروهای آمریکایی تاکنون در جریان محاصره دریایی ایران، هیچ شناوری را توقیف نکردهاند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، بار دیگر بر سیاست عدم مداخله در جنگ ایران تاکید کرد و گفت که تصمیم لندن تحت فشار واشینگتن یا تهدیدهای دونالد ترامپ تغییر نخواهد کرد.
همزمان با ادامه آتشبس، شهروندان ایرانی از محدودیتهای تردد، بازرسی خودروها و برخوردهای آزاردهنده در ایستهای بازرسی خبر میدهند. شهروندان همچنین گزارش میدهند که حامیان حکومت و خانوادههایشان تجمعات شبانه برگزار میکنند که موجب سلب آسایش عمومی میشود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال آواربرداری از سایتهای موشکی بمبارانشده است. او گفت: 'ایران دوست دارد ادعا کند تنگه هرمز را کنترل میکند، اما نیروی دریایی قابل توجهی ندارد. تهدید جمهوری اسلامی به شلیک به کشتیهای تجاری، نشاندهنده کنترل نیست، بلکه دزدی دریایی است'. هگست تاکید کرد که نیروی دریایی ایالات متحده به دلیل برخورداری از توانمندی دریایی، تردد ورودی و خروجی از تنگه هرمز را کنترل میکند. وزیر جنگ آمریکا همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق را نپذیرد، نیروهای آمریکایی آماده ازسرگیری نبرد خواهند بود.
دفتر ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد که عون در تماس تلفنی خود از تلاشهای واشینگتن برای دستیابی به آتشبس در لبنان قدردانی کرده است. در بیانیه ریاستجمهوری لبنان، هیچ اشارهای به احتمال گفتوگوی عون با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نشده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که ارتش آمریکا در اطلاعیهای اعلام کرده است دامنه محاصره دریایی جمهوری اسلامی گسترش یافته و اکنون شامل اقلام قاچاق، از جمله مهمات و تسلیحات، نیز میشود. بر اساس این ابلاغیه، کشتیهایی که مظنون به حمل اقلام قاچاق به ایران هستند، بدون توجه به موقعیت مکانی، مشمول 'حق جنگی بازرسی و تفتیش' و همچنین توقیف خواهند شد. ارتش آمریکا افزود که اقلام قاچاق موجود در کشتیها همچنین شامل نفت، فرآوردههای پالایششده، آهن، فولاد و آلومینیوم میشود. اصطلاح 'حق جنگی بازرسی و تفتیش' در حقوق دریایی به دولتها در زمان جنگ اجازه میدهد کشتیهای مظنون را متوقف، بازرسی و در صورت لزوم توقیف کنند.
