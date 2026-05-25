Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال ممنوع تا اطلاع بعدی

ترافیک و جاده News

تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال ممنوع تا اطلاع بعدی
تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمالمسدود شدن محورهای شمالیترافیک سنگین در آزادراه‌ها و محورهای شمالی
📆5/25/2026 3:31 PM
📰SharghDaily
99 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 60% · Publisher: 68%

مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد برخی محورهای شریانی و غیرشریانی خبر داد و اعلام کرد: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین مسیر قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود. همچنین محور پاتاوه - دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است. همچنین محور وازک - بلده دارای انسداد فصلی اعلام شده است. همچنین در محورهای شمالی کشور نیز تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

همچنین در برخی آزادراه‌ها و محورهای شمالی ترافیک سنگین گزارش شده است. بر این اساس، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل کمالشهر تا پل حصارک سنگین است. همچنین در آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده گرمدره تا گلستان و محدوده پل حصارک نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

همچنین مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد برخی محورهای شریانی و غیرشریانی خبر داد و اعلام کرد: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین مسیر قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود. همچنین محور پاتاوه - دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

همچنین محور وازک - بلده دارای انسداد فصلی اعلام شده است. در محورهای شمالی کشور نیز تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

همچنین ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ سنگین گزارش شده و در محور چالوس مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده‌های هریجان و هزارچم ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو، محور قدیم تهران - بومهن محدوده سعیدآباد و آزادراه تهران - پردیس محدوده پل بابایی نیز ترافیک سنگین است.

بر اساس این گزارش، تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی در جاده های شمالی/ جاده چالوس از ساعت ۱۶ یکطرفه می‌شودپیش بینی هوای لرستان فردا ۵ خرداد ۱۴۰۵/افزایش سرعت وزش بادآخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵/ قیمت دلار ریزشی شدقیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدولپیش بینی قیمت طلا و سکه سه‌ شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ / کاهشی میلیونی قطعات سکه در میانه معاملات خبر مهم وزیر آموزش و پرورش برای دانش آموزان پایه یازده و دوازده/ احتمال دارد امتحانات غیرنهایی و آخر خرداد برگزار شود شاید امروزیا فردا اینترنت بین المللی وصل شود / آخرین خبر درباره جلسه مهم ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجاز

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسدود شدن محورهای شمالی ترافیک سنگین در آزادراه‌ها و محورهای شمالی انسداد محورهای شریانی و غیرشریانی تردد در محورهای شمالی و جنوبی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 18:30:50