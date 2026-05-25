تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال ممنوع تا اطلاع بعدی

مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد برخی محورهای شریانی و غیرشریانی خبر داد و اعلام کرد: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین مسیر قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود. همچنین محور پاتاوه - دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است. همچنین محور وازک - بلده دارای انسداد فصلی اعلام شده است. همچنین در محورهای شمالی کشور نیز تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

همچنین در برخی آزادراه‌ها و محورهای شمالی ترافیک سنگین گزارش شده است. بر این اساس، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل کمالشهر تا پل حصارک سنگین است. همچنین در آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده گرمدره تا گلستان و محدوده پل حصارک نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

همچنین ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ سنگین گزارش شده و در محور چالوس مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده‌های هریجان و هزارچم ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو، محور قدیم تهران - بومهن محدوده سعیدآباد و آزادراه تهران - پردیس محدوده پل بابایی نیز ترافیک سنگین است.

بر اساس این گزارش، تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

