بررسی سرنوشت غم‌انگیز افرادی که در مناطق مختلف ایران بر اثر انفجار مین‌های قدیمی جان خود را از دست داده یا دچار معلولیت‌های شدید شده‌اند و نقد نبود تابلوهای هشداردهنده در این مناطق.

شیرکو، جوانی بیست و یک ساله از روستای خورخوره در استان کردستان ، داستانی است که در میان هیاهوی اخبار و توافقات سیاسی گم شده است.

او در حالی که برای چرای گله گوسفندانش به مرتعی در نزدیکی یک پاسگاه قدیمی رفته بود، قربانی انفجار مین شد. پدر شیرکو با صدای لرزان و لهجه‌ای غلیظ روایت می‌کند که پسرش در سال آخر تحصیل بود و قرار بود دیپلم بگیرد. این منطقه که زمانی در سال‌های انقلاب فعال بود، حالا به گورستانی خاموش برای جوانانی چون شیرکو تبدیل شده است.

خانواده او و اهالی روستا سال‌ها از این مسیر استفاده می‌کردند و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود، اما یک روز بارانی و سرد، زندگی این خانواده را به تاریکی کشاند. صدای انفجار توسط اهالی روستا که در حال تعمیر مسجد بودند شنیده شد و وقتی به محل رسیدند، پیکر تکه تکه شده شیرکو را یافتند. این حادثه نشان‌دهنده نبود هرگونه هشدار، تابلوی راهنما یا فنس‌کشی در مناطقی است که برای اهالی روستا به عنوان مرتع ملی شناخته می‌شود.

برادر شیرکو که در خانه بهداشت روستا فعالیت می‌کند، تاکید دارد که این منطقه هر روز پذیرای افراد زیادی است و نبود علائم هشداردهنده، مرگ برادرش را به اتفاقی اجتناب‌ناپذیر اما پیشگیرانه تبدیل کرد. پس از حادثه، کارشناسان مین‌روبی اعلام کردند که سابقه انفجار در این نقطه نبوده است، اما این پاسخ‌ها تسکینی برای خانواده‌ای که فرزندشان را از دست داده‌اند نیست. سعید نیازی اکنون هفده ساله است، اما دنیای او هشت سال پیش در تاریکی مطلق فرو رفت.

او در سال ۹۷، زمانی که تنها نه سال داشت، در مسیر کوچ عشایری از همدان به خوزستان، در منطقه‌ای نزدیک به سرخه، بر اثر برخورد چوبش با یک مین منفجر شد. این حادثه نه تنها بینایی هر دو چشم او را گرفت، بلکه باعث قطع شدن مچ دست راستش شد. سعید و خانواده‌اش که به دلیل سبک زندگی عشایری در حال کوچ دائمی هستند، نتوانستند به طور مؤثر پیگیر پرونده حقوقی خود باشند.

هر بار که به فرمانداری یا ادارات مربوطه مراجعه کرده‌اند، با بهانه‌های مختلف مواجه شده‌اند. اکنون سعید تولدهای خود را در ارتفاعات کوه الوند در تاریکی مطلق جشن می‌گیرد و تنها خاطره‌ای از دنیای رنگارنگ پیش از انفجار در ذهن دارد. نبود تابلوهای هشداردهنده در مسیرهای اجدادی عشایر، باعث شد کودکی در ابتدای راه زندگی، هزینه‌ی سنگینی را بپردازد و برای همیشه با تاریکی دوست شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که قربانیان مین‌های زمینی در مناطق عشایری به دلیل عدم ثبات سکونتی، در دسترسی به حقوق قانونی خود با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند. در سوی دیگر، مسلم خسروی حاجی‌وند، مردی چهل و پنج ساله، با هر کلمه از درد و حسرت سخن می‌گوید. او در اسفند ماه سال ۹۸، در حالی که همراه با سه فرزندش در جاده حمیدیه سوسنگرد در خوزستان بود، با فاجعه‌ای روبه‌رو شد.

فرزندانش شیئی فلزی شبیه به یک کنسرو تن‌ماهی را از تپه‌های الله‌اکبر پیدا کرده و با خوشحالی به سمت او آوردند. مسلم برای دور کردن این شیء خطرناک از دست کودکانش، آن را گرفت و در همان لحظه انفجار رخ داد. این حادثه منجر به قطع شدن هر دو مچ دست او و از دست دادن بخشی از بینایی‌اش شد.

روایت مسلم نشان می‌دهد که مین‌های باقی‌مانده از جنگ‌ها نه تنها در مرتع‌ها، بلکه در تپه‌ها و کنار جاده‌ها نیز حضور دارند و هر لحظه می‌توانند هر کسی را هدف قرار دهند. این سه روایت، تنها گوشه‌ای از یک تراژدی گسترده‌تر است. مین‌های زمینی که سال‌هاست در خاک ایران ریشه دوانده‌اند، همچنان با بی‌توجهی به امنیت شهروندان، جان‌ها را می‌گیرند و زندگی‌ها را ویران می‌کنند.

نبود برنامه‌های جامع مین‌روبی و عدم اطلاع‌رسانی به ساکنان مناطق حاشیه‌ای و عشایر، این مناطق را به میدان مین‌های نامرئی تبدیل کرده است. در حالی که پرونده‌های حقوقی قربانیان در پیچ و خم بروکراسی اداری گم می‌شوند، خانواده‌های داغ‌دیده تنها با خاطرات فرزندانشان و معلولیت‌های دائمی تنها مانده‌اند.

ضرورت پاک‌سازی کامل این مناطق و ایجاد سیستم‌های هشداردهنده، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا دیگر هیچ کودکی در مسیر کوچ یا جوانی در مسیر چرای دام، قربانی این میراث مرگبار نشود





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مین‌های زمینی قربانیان جنگ کردستان خوزستان حقوق بشر

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