جیمز هندی، بازیگر فیلمهای تاپ گان ماوریک و لوگان، در سن ۸۱ سالگی در اثر حمله چاقو توسط پسر دوستدخترش در منزل خود در لسآنجلس جان باخت.
در یک حادثه تکاندهنده و غیرمنتظره که جامعه هنری هالیوود را در شوک فرو برد، جیمز هندی ، بازیگر باسابقه و چهرهای آشنا در بسیاری از آثار سینمایی مشهور، در سن ۸۱ سالگی در منزل خود در محله آرام تارزانای لسآنجلس جان باخت.
این هنرمند پیشکسوت که سالها در نقشهای متنوع و مکمل در سینما و تلویزیون درخشیده بود، بر اثر حمله وحشیانه با چاقو به ناحیه سینه مورد اصابت قرار گرفت. بر اساس گزارشهای اولیه پلیس لسآنجلس، این حادثه در روز چهارشنبه ۳ ژوئن ۲۰۲۶ و در ساعات اولیه صبح رخ داد. مأموران گشت منطقه وست ولی پس از دریافت یک تماس تلفنی اضطراری با شماره ۹۱۱ به بلوک ۱۹۲۰۰ خیابان اروین اعزام شدند.
تماسگیرنده در این مکالمه با لحنی عجیب و تکاندهنده اعلام کرده بود که او پسر یک انسان است و همین لحظه مرد گناهکاری را به قتل رسانده است. هنگامی که نیروهای پلیس به محل حادثه رسیدند، پیک بیجان یا نیمهجان جیمز هندی را در حیاط جلویی خانه یافتند که دچار جراحات شدید ناشی از ضربات چاقو شده بود.
امدادگران آتشنشانی لسآنجلس سریعاً وارد عمل شدند و او را به یکی از بیمارستانهای محلی منتقل کردند، اما متأسفانه شدت جراحات چنان زیاد بود که پزشکان موفق به نجات او نشدند و مرگ وی در بیمارستان رسماً اعلام گردید. در مورد مظنون این جنایت، پلیس لسآنجلس اعلام کرده است که فرد ضارب، پسر ۴۴ ساله دوستدختر جیمز هندی بوده است.
نکته قابل توجه در این پرونده، نحوه بازداشت مظنون است؛ چرا که وی پس از ارتکاب این جنایت، به جای فرار از صحنه، با نزدیک شدن به مأمورانی که در حال بررسی حادثه بودند، خود را معرفی کرد و اعلام نمود که همان فردی است که پلیس به دنبال اوست. بر اساس تحقیقات اولیه، این مرد ۴۴ ساله به همراه مادرش که دوستدختر قربانی بود، در همان منزل زندگی میکرد.
کارآگاهان پرونده پس از بررسیهای میدانی و بازجوییهای اولیه به این نتیجه رسیدند که این حادثه یک رویداد منفرد و شخصی بوده است و هیچگونه برنامهریزی گسترده یا تهدیدی برای عموم مردم در پس این قتل وجود ندارد. نماینده رسمی جیمز هندی نیز با انتشار بیانیهای سرشار از اندوه، تایید کرد که فرد مورد حمله در تارزانا، همین بازیگر محبوب بوده است و از همه خواست تا در این روزهای سخت با خانواده و نزدیکان او ابراز همدردی کنند.
جیمز هندی اگرچه هرگز در جایگاه ستارههای درجه یک هالیوود قرار نگرفت، اما به عنوان یک بازیگر شخصیتپرداز یا Character Actor، جایگاه وی در سینما بسیار محترم بود. او توانست با بازی در نقشهای کوتاه اما تاثیرگذار، نام خود را در آثار بزرگی ثبت کند. یکی از آخرین حضورهای او در فیلم تاپ گان ماوریک در سال ۲۰۲۲ بود که در آن نقش متصدی بار را ایفا کرد.
همچنین در فیلم لوگان محصول سال ۲۰۱۷، او در نقش پزشکی ظاهر شد که وظیفه درمان شخصیت اصلی با بازی هیو جکمن را بر عهده داشت. در سال ۱۹۹۵، مخاطبان او را در فیلم جومانجی در نقش مأمور دفع آفات دیدند و در فیلم هراس از عنکبوت نیز نقش میلتون بریگز را با مهارتی خاص ایفا کرد.
آثار دیگری چون موشکزن، خاطرات برایتون بیچ، حکم و کیـ۹ از دیگر نمونههای حضور او در پرده نقرهای است که نشاندهنده تنوع بازیگری اوست. علاوه بر سینما، جیمز هندی در دنیای تلویزیون نیز فعال بود و در مجموعههای متعددی به عنوان بازیگر مهمان ظاهر شد. حضور او در هشت قسمت از سریال جاسوسی معروف آلیاس در نقش آرتور دولین، یکی از خاطرهانگیزترین تجربههای تلویزیونی او بود.
وی همچنین در سریالهای پلیسی و درام محبوبی نظیر ملروز پلیس و انوایپیدی بلو به ایفای نقش پرداخت و توانست مهارت خود را در اجرای نقشهای متنوع شهری و اجتماعی به نمایش بگذارد. جیمز هندی که متولد شهر نیویورک بود، مسیر حرفهای خود را در سال ۱۹۷۷ با فیلم شیپور خاموشی آغاز کرد و برای نزدیک به پنج دهه، با پشتکار و علاقه به هنر، در صنعت سینمای آمریکا فعالیت کرد.
مرگ او نه تنها یک فقدان برای خانوادهاش، بلکه ضربهای به دنیای بازیگران پیشکسوت هالیوود است که با حضور چنین افرادی، اصالت و عمق بیشتری به فیلمها بخشیده میشد
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