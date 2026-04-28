در یک حادثه دلخراش در خمینی‌شهر، یک مرد جوان با تیراندازی به داخل منزل یک خانواده، پدر را به قتل رساند و دو فرزند او را مجروح کرد. کودک پنج‌ساله این خانواده نیز در بیمارستان جان باخت. مهاجم پس از جنایت، اقدام به خودکشی کرد.

شامگاه امروز، غم و اندوهی سنگین بر دل شهرستان خمینی‌شهر نشست. حادثه‌ای هولناک و خونین در یکی از محلات این شهر رخ داد که در آن، مردی جوان با اقدامی جنایت کارانه، آرامش یک خانواده را برای همیشه برهم زد.

این مرد، با ورود به منزل مسکونی یک خانواده، پدر خانه را با تیراندازی بی‌رحمانه به قتل رساند و دو فرزند معصوم او را نیز هدف گلوله‌های مرگبار قرار داد. متاسفانه، کودک پنج‌ساله این خانواده، پس از تحمل جراحات شدید، ساعاتی بعد در بیمارستان تسلیم مرگ شد و غم و اندوهی وصف‌ناپذیر را بر دل بازماندگان خود و جامعه تحمیل کرد. این واقعه دلخراش، بار دیگر ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و ریشه‌های خشونت در جامعه را یادآور می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان، این حادثه حوالی ساعت ۱۸ به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش شد. بلافاصله پس از دریافت این خبر، تیم‌های تخصصی و کارآگاهان پلیس، با حضور فرمانده انتظامی خمینی‌شهر، در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه نشان داد که فردی ۳۴ ساله، با ورود به منزل مسکونی مذکور، پدر خانواده را با شلیک گلوله به قتل رسانده و دو فرزند او را نیز به شدت مجروح کرده است. مأموران پلیس با سرعت و دقت، هویت مهاجم را شناسایی و عملیات تعقیب و دستگیری او را آغاز کردند. متاسفانه، این فرد مسلح پس از ارتکاب این جنایت هولناک، از محل متواری شد و دقایقی بعد، با شلیک گلوله به خود، اقدام به خودکشی کرد.

نیروهای امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند و فرد مهاجم را به بیمارستان منتقل کردند، اما هنوز از وضعیت جسمانی او اطلاعات دقیقی در دست نیست. این حادثه، سوالات بسیاری را در مورد انگیزه‌های این فرد و شرایط روحی و اجتماعی او برانگیخته است. تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از اختلافات و خصومت شخصی بوده است.

سلاح مورد استفاده در این جنایت، یک قبضه کلت کمری بوده است که در حال حاضر در اختیار کارشناسان پلیس قرار دارد تا از نظر فنی مورد بررسی قرار گیرد. پلیس در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد سوابق و ارتباطات این فرد با خانواده مقتول است تا ابعاد پنهان این واقعه را روشن کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه دلخراش، بر تعهد پلیس به برقراری امنیت و آرامش در جامعه تاکید کرد و گفت که هیچ‌گونه اغماضی در برابر مخلان امنیت نخواهد شد. ابعاد دیگر این واقعه همچنان در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. این حادثه، بار دیگر ضرورت توجه به سلامت روان و ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی به افراد آسیب‌دیده را یادآور می‌شود.

همچنین، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فضایی امن و صمیمی برای حل و فصل اختلافات، می‌تواند از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری کند. جامعه امروز، نیازمند همدلی، تفاهم و احترام متقابل است تا بتوانیم در کنار یکدیگر، زندگی آرام و امنی را تجربه کنیم





خمینی‌شهر تیراندازی قتل خودکشی کودک خانواده جنایت پلیس اصفهان

