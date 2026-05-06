بررسی ابعاد انسانی و نظامی حملات گسترده اسرائیل به محله حیالسلم در ضاحیه جنوبی بیروت و روایت دلخراش بازماندگان از کشته شدن دهها غیرنظامی و کودک زیر آوارها.
آنچه زمانی محلهای پرجمعیت، پرشور و سرزنده در قلب بیروت بود، اکنون به چشماندازی هولناک از بتنهای خرد شده، فلزهای پیچخورده و سیمهای برهنهای تبدیل شده است که از میان آوارها بیرون زدهاند.
خانههایی که روزگاری پناهگاه خانوادهها بودند، اکنون به لایههایی متراکم از خاک و سنگ بدل گشتهاند و راهپلههایی که سالها تردد مردم را تاب آورده بودند، اکنون به هیچکجا ختم نمیشوند. در این فضای غمبار، صدای زندگی روزمره و همهمه کودکان جای خود را به سکوتی سنگین و مرگبار داده است.
ساکنان محله حیالسلم بازگو میکنند که از زمان آغاز تنشها و جنگ در منطقه، با وجود حملات مکرر و گسترده اسرائیل به بخشهای مختلف ضاحیه جنوبی بیروت، این محله تا بعدازظهر روز هشتم آوریل به شکلی معجزهآسا آرام مانده بود. حومه جنوبی بیروت که به عنوان مرکز نفوذ و قدرت حزبالله شناخته میشود، از ابتدای درگیریها بارها هدف دستورهای تخلیه فوری و حملات هوایی شدید قرار گرفته بود، اما بسیاری از ساکنان حیالسلم به دلیل نبود جایگزینی برای سکونت یا امید به آرامش، این منطقه را ترک نکردند و در خانههایشان ماندند.
در آن چهارشنبه شوم، عباس، پسر جوان محمد، در آرامش خانه به خواب رفته بود که ناگهان ساختمان هدف یک حمله هوایی ویرانگر قرار گرفت. محمد با چشمانی اشکبار روایت میکند که سه طبقه بالای سر آنها به طور کامل فرو ریخت و تمام حجم ساختمان روی یک اتاق ریزش کرد؛ دقیقا همان جایی که پسرش خواب بود. این حادثه تکاندهنده بخشی از یک موج مرگبار از حملات بود که در ساعت دو و پانزده دقیقه بعدازظهر آغاز شد.
بر اساس ادعاهای ارتش اسرائیل، در فاصله زمانی کوتاه ده دقیقه، حدود ۱۰۰ هدف در سراسر خاک لبنان هدف قرار گرفتند. ویرانی ایجاد شده در این بازه زمانی بسیار کوتاه، از هر روز دیگری در طول این جنگ گستردهتر و شدیدتر بود. اگرچه اسرائیل مدعی بود که اهداف این حملات مراکز فرماندهی و مواضع نظامی حزبالله بودهاند، اما واقعیت میدانی نشان داد که شمار زیادی از قربانیان، شهروندان عادی و غیرنظامیانی بودند که هیچ ارتباطی با فعالیتهای نظامی نداشتند.
هفتهها پس از این فاجعه، بازدید از مناطق هدف نشان داد که ابعاد انسانی این جنگ تا چه حد عمیق است. محمد در میان ویرانههای خانهاش ایستاده و با اندوه میگوید که این دومین خانهای است که در طول زندگیاش به دلیل جنگ از دست میدهد. او در حالی که تکههای بتن را لمس میکرد، ابراز داشت که آجرها و سیمان را میتوان دوباره ساخت و خانه را بازسازی کرد، اما هیچ قدرتی در جهان نمیتواند پسرش را بازگرداند.
محمد با قاطعیت تاکید میکند که تمام کشتهشدگان آن ساختمان ساکنان عادی بودند و او هرگز حاضر نبود جان فرزندش را در ساختمانی که حضور نظامیان حزبالله در آن باشد به خطر بیندازد. با وجود این فقدان عظیم، محمد همچنان از حزبالله خواست تا برای دفاع از لبنان تلاش کند؛ دیدگاهی که بسیاری از ساکنان مناطق هدف در ضاحیه با آن موافق بودند.
حزبالله که گروهی شبهنظامی و سیاسی مورد حمایت ایران است، در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، راکتهایی را به سمت اسرائیل شلیک کرده بود که منجر به تشدید اشغال جنوب لبنان و تلاشات گستردهتر برای نابودی رهبری این گروه شد. تحلیل تصاویر ماهوارهای، ویدیوهای تایید شده و روایتهای شاهدان عینی نشان میدهد که دستکم پنج حمله متوالی و سریع، محله حیالسلم را هدف قرار دادهاند.
در حالی که برخی رسانههای اسرائیلی ادعا کردند علی محمد غلام دهینی، یکی از چهرههای ارشد حزبالله، در این محله کشته شده است، ارتش اسرائیل هرگز به طور رسمی به پرسشها درباره هدف دقیق این حملات پاسخ نداد. اما آنچه به طور قطع روشن است، حجم بالای تلفات غیرنظامیان است. وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که بیش از ۸۰ نفر در این محله جان باختند که دستکم ۱۵ نفر از آنها کودک بودند.
کوچههای باریک و ساختمانهای متراکم، عملیات امداد و نجات را به شدت دشوار کرد و بسیاری از مردم در حالی که زیر آوار گرفتار شده بودند، تا لحظات آخر پیامهای کمک میفرستادند اما صدایشان به گوش کسی نرسید. غسان جواد، یکی از بازماندگان این فاجعه، روایت میکند که هنگام حمله در خواب بود و ناگهان خود را زیر لایههای سنگین خاک یافت. او در حالی که فکر میکرد مرگ فرا رسیده است، شروع به دعا کرد.
غسان میگوید اتفاقی غیرمنتظره رخ داد و گربهاش با کندن خاک، سوراخ کوچکی ایجاد کرد که او توانست از طریق آن نفس بکشد. ده دقیقه بعد، همسایهها با چکش و میلههای فلزی او را بیرون کشیدند، اما برای خانوادهاش دیر شده بود. او با صدای لرزان میگوید که صدای جان دادن عزیزانش را میشنید و صدای دعای مادرش را تا لحظهای که برای همیشه قطع شد، حس کرد.
مادر، دو خواهر و فرزندان آنها همگی در آن سکوت مرگبار جان باختند. تنها چند کیلومتر دورتر در مرکز بیروت، محله کورنیش المزرعه نیز هدف قرار گرفت تا نشان دهد هیچ نقطهای از این شهر از وحشت جنگ در امان نیست
