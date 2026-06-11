قتل دختری ۱۱ ساله در فرانسه و افشای کوتاهی شدید پلیس در رسیدگی به گزارشهای قبلی آزار جنسی توسط متهم، منجر به تظاهرات گسترده و فشار برای استعفای وزیر دادگستری شده است.
قتل تکاندهنده یک دختر ۱۱ ساله به نام لیانا در جنوب غربی فرانسه ، موجی از خشم و اعتراضات گسترده را در این کشور برانگیخته است که اکنون به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
پیکر این کودک پس از شش روز ناپدید شدن، در مزرعهای در نزدیکی شهر فلوانس پیدا شد. در حالی که متهم به این جنایت، ژروم بارلا، هرگونه دخالت در قتل را انکار میکند، اعتراف کرده است که لیانا را با خودروی خود به استخر محل برده است.
اما آنچه این پرونده را از یک جنایت عادی به یک رسوایی ملی تبدیل کرد، افشای این حقیقت است که متهم پیش از این چندین بار به دلیل اتهامات شدید جنسی به پلیس گزارش شده بود و سیستم امنیتی و قضایی فرانسه در پیشگیری از این فاجعه کوتاهی کرده است. جزئیات تکاندهنده نشان میدهد که در اوت سال گذشته، مادر دختری ۱۰ ساله به نام رزا، بارلا را به دلیل آزار جنسی فرزندش به پلیس گزارش داده بود.
با وجود اینکه مدارک پزشکی به طور قطع وقوع آزار را تایید کرده بود، اما در فاصله نه ماه میان ثبت شکایت و قتل لیانا، حتی یک بار هم بازجویی یا تحقیقی از سوی پلیس در مورد بارلا صورت نگرفت. افکار عمومی فرانسه بر این باور است که اگر پلیس در آن زمان تنها یک تماس ساده با مظنون میگرفت یا او را تحت نظر قرار میداد، بارلا متوجه میشد که تحت نظر است و شاید این اتفاق تلخ هرگز رخ نمیداد.
این اهمال شدید در انجام وظایف، منجر به تظاهرات بیش از ۶۰ هزار نفر در سراسر فرانسه شد که بسیاری از آنها خواستار استعفای فوری ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری و یکی از چهرههای کلیدی دولت مکرون شدند. در واکنش به این فشارها، ژرالد دارمنن در سخنرانی خود در مجلس سنا پذیرفت که این پرونده نقصهای شوکهکننده و غیرقابلقبولی را در عملکرد نهادهای دولتی آشکار کرده است، اما با این حال از استعفا خودداری کرد.
او در حالی با اعتراضات روبروست که میان خشم مردم و مقاومت نظام قضایی گرفتار شده است. شورای عالی قضات در بیانیهای اعلام کرد که بدنام شدن هزاران قاضی به دلیل این پرونده تاسفبار است و مدعی شد که قضات به دلیل کمبود منابع مالی و نیروی انسانی قادر به انجام درست وظایف خود نبودهاند.
اما دارمنن این استدلال را رد کرد و صراحتا اعلام کرد که مسئله نه نبود بودجه و فناوری است و نه کمبود قانون، بلکه مشکل اصلی در اولویتبندی رسیدگی به اتهامات تجاوز است و این موضوع نباید نادیده گرفته میشد. در پی این حادثه، وزیر دادگستری از دادستانها خواسته است تا حدود ۷۰ هزار پرونده شکایت مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را که سالها در انتظار رسیدگی بودهاند، به سرعت بررسی کنند.
همچنین سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، وعده داده است که قوانین حمایت از کودکان را سختگیرانهتر کند تا متجاوزان زنجیرهای به جای حداکثر ۲۰ سال زندان، با مجازات حبس ابد مواجه شوند. از سوی دیگر، مادر رزا که اولین قربانی اهمال پلیس بود، از طریق وکلای خود اعلام کرده است که قصد دارد علیه دولت و شخص وزیر دادگستری به دلیل مسئولیت در این اهمال سیستماتیک شکایت کند.
این پرونده اکنون به نمادی از نبرد میان شهروندان برای عدالت و سیستم اداری دولتی تبدیل شده است که در برابر فشارهای مردمی برای تغییرات بنیادین در نحوه حفاظت از کودکان مقاومت میکند
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