رئیس‌جمهور سابق آمریکا دستور داده تا هر قایق مین‌گذاری ایرانی در تنگه هرمز نابود شود و بر کنترل کامل آمریکا بر این آبراه استراتژیک تاکید کرده است. این دستور در حالی صادر می‌شود که تنش‌ها بین دو کشور همچنان بالا است و مذاکرات برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، روز پنجشنبه سوم اردیبهشت اعلام کرد به نیروهای نظامی این کشور دستور داده تا هر قایق مین‌گذاری ایران ی را در تنگه هرمز هدف قرار داده و نابود کنند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، بر لزوم نابودی هر قایقی که در حال مین‌گذاری در آب‌های تنگه هرمز است، تاکید کرد و هیچ‌گونه تردیدی را در این زمینه مجاز نشمرد. ترامپ همچنین از پاکسازی تنگه هرمز توسط مین‌روب‌های آمریکایی خبر داد و دستور ادامه این فعالیت را در سطحی سه برابر صادر کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت دفاع آمریکا پیش‌تر گزارش روزنامه واشینگتن پست مبنی بر برآورد شش ماهه برای پاکسازی کامل تنگه هرمز از مین‌های کارگذاشته شده توسط ایران را «گزینشی و نادرست» خوانده بود. واشینگتن پست روز چهارشنبه دوم اردیبهشت گزارش داده بود که پنتاگون این برآورد را در یک جلسه محرمانه با اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده است.

سخنگوی پنتاگون، شان پارنل، این گزارش را نمونه‌ای از روزنامه‌نگاری ناصادق خواند و تاکید کرد که یک ارزیابی لزوماً به معنای قابل اتکا بودن آن نیست و بسته ماندن شش‌ماهه تنگه هرمز غیرممکن و غیرقابل‌قبول است. ترامپ دقایقی بعد با انتشار پیام دیگری، کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز را اعلام کرد و گفت هیچ کشتی‌ای نمی‌تواند بدون تایید نیروی دریایی آمریکا وارد یا خارج شود و تنگه تا زمان رسیدن ایران به توافق، «کاملاً بسته شده» است.

او همچنین به وضعیت داخلی ایران اشاره کرد و مدعی شد که این کشور در تعیین رهبر خود با مشکل جدی مواجه است و درگیری بین «تندروها» و «میانه‌روها» در حال وقوع است. ترامپ آتش‌بس دو هفته‌ای را تمدید کرد تا مقام‌های ایرانی به «یک طرح واحد و یکپارچه» برای توافق با آمریکا دست یابند.

این اظهارات با واکنش مقام‌های ارشد ایرانی مواجه شد و روسای سه قوه جمهوری اسلامی با انتشار پیام یکسانی در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای وجود دو جریان «تندرو» و «میانه‌رو» را رد کردند و اعلام کردند که همه در حال «تبعیت» از رهبر جمهوری اسلامی برای «پشیمان» کردن «متجاوز» هستند. ترامپ همچنین اعلام کرد که برای رسیدن به توافق با ایران عجله‌ای ندارد و زمان برای حکومت تهران در حال تمام شدن است و توافق تنها زمانی انجام خواهد شد که به نفع ایالات متحده، متحدانش و جهان باشد.

او تاکید کرد که پس از توقف مذاکرات در ۲۳ فروردین، هیچ «فشار زمانی» برای آتش‌بس یا توافق وجود ندارد و گزارش‌های مربوط به فرصت ۳ تا ۵ روزه برای تمدید آتش‌بس نادرست بوده است. ترامپ در مورد کشتی‌هایی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفته یا توقیف شده‌اند، گفت که این کشتی‌ها متعلق به ایالات متحده نبوده‌اند و اوضاع را زیر نظر خواهد داشت.

او همچنین درباره زمان پایان یافتن جنگ، چارچوب زمانی مشخصی را اعلام نکرد و گفت که هدفش رسیدن به «یک توافق خوب برای مردم آمریکا» است. ترامپ وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، را فردی هوشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که او در زمان آغاز دوباره مذاکرات همچنان در جایگاه خود باشد.

او همچنین مدعی شد که محاصره اقتصادی ایران حتی از بمباران برای این کشور ترسناک‌تر است و وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا به محاصره بنادر ایران ادامه خواهد داد تا منابع اصلی درآمدی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد و ظرف چند روز مخازن جزیره خارک پر شده و چاه‌های نفت ایران از مدار تولید خارج شوند





