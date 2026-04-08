در بحبوحه تنش‌های فزاینده، گزارش‌هایی از موافقت دونالد ترامپ با آتش‌بس دوهفته‌ای با ایران و بازگشایی تنگه هرمز به شرط‌های تعیین‌شده منتشر شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل نسبت به توافق احتمالی ابراز نگرانی کرده و مقامات در حال آماده‌سازی برای مذاکرات هستند. این خبر شامل اظهارات شهباز شریف، لیندسی گراهام و مقامات مختلف در مورد این توافق و پیامدهای آن است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع اسرائیل ی گزارش داد که مقام‌های این کشور نسبت به توافق آتش‌بس ابراز نگرانی کرده‌اند. این منبع همچنین افزود که اسرائیل تمایل دارد در جنگ با ایران به دستاوردهای بیشتری دست یابد. در همین حال، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدان‌شان با برقراری آتش‌بس فوری در همه مناطق، از جمله لبنان، موافقت کرده‌اند و این آتش‌بس بلافاصله اجرایی می‌شود.

او همچنین از هیات‌های مذاکره‌کننده آمریکا و جمهوری اسلامی دعوت کرده است تا روز جمعه، ۲۱ فروردین، برای دستیابی به توافقی نهایی با هدف حل و فصل همه اختلافات به اسلام‌آباد سفر کنند.\همزمان، لیندسی گراهام، سناتور ارشد ایالت کالیفرنیای جنوبی، تصویری از پست دونالد ترامپ درباره آتش‌بس دوهفته‌ای با حکومت ایران را در شبکه اجتماعی منتشر و ابراز امیدواری کرد که آمریکا بتواند از طریق دیپلماسی به «دوران ترور و خشونت حکومت ایران» پایان دهد. او نوشت: «امیدوارم بتوانیم از طریق دیپلماسی به دوره ترور و خشونت حکومت ایران پایان دهیم. باید به یاد داشته باشیم که پس از آغاز جنگ، ایران به تنگه هرمز حمله کرد و آزادی کشتیرانی را مختل کرد. در ادامه، بسیار مهم است که ایران برای این اقدام خصمانه علیه جهان پاداشی دریافت نکند.» گراهام با اشاره به طرح ۱۰بندی جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ، که به گفته مقام‌های تهران قرار است مبنای مذاکرات آتی باشد، افزود: «مشتاقانه منتظر بررسی آن در زمان مناسب هستم و همانند توافق هسته‌ای دوره اوباما (برجام)، برای رای‌گیری به کنگره ارائه شود.» او در پایان افزود: «بار دیگر تاکید می‌کنم که از نظر من، تمامی اورانیوم با غنای بالا باید تحت کنترل ایالات متحده قرار گیرد و از ایران خارج شود تا از دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای در آینده جلوگیری شود. به زبان ساده، شبیه به آنچه در لیبی اجرا شد.»\ارتش اسرائیل اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های اولیه، موشک بالستیکی که از سوی ایران به سمت جنوب اسرائیل شلیک شد، رهگیری و منهدم شده است. باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت که آتش‌بس عصر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا (حوالی ۳ بامداد چهارشنبه در ایران) آغاز می‌شود. این مقام آمریکایی تاکید کرد: «ارزیابی ما این است که رسیدن دستورات به رده‌های میدانی سپاه پاسداران زمان می‌برد.» دقایقی پس از انتشار بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره پذیرش آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز در شبکه اجتماعی ایکس، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا، تصویر این بیانیه را با یک جمله کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد: بیانیه رسمی ایران. رویترز به نقل از مقامات امارات متحده عربی خبر داد که در همین زمان، سامانه پدافند هوایی این کشور با موشک‌ها و پهپادهای ایران درگیر شده است. ارتش اسرائیل حوالی ۳ بامداد اعلام کرد که موشک‌هایی را شناسایی کرده که در حال حرکت از سوی ایران به این کشور هستند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگر حملات علیه ایران متوقف شود، حکومت ایران نیز حملات را متوقف خواهد کرد و «عبور امن از تنگه هرمز از طریق هماهنگی با نیروهای مسلح ایران» به مدت دو هفته «با در نظر گرفتن ملاحظات فنی» امکان‌پذیر خواهد بود. در این بیانیه به طرح ۱۵بندی ایالات متحده و طرح ۱۰بندی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره شده اما روشن نیست که کدام‌یک از آنها مبنای مذاکراتی خواهد بود که قرار است جمعه ۲۱ فروردین آغاز شود





