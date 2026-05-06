دونالد ترامپ در سند تازه راهبرد ضدتروریسم آمریکا، جمهوری اسلامی را حامی شماره یک تروریسم جهانی توصیف کرد و تاکید کرد عملیات‌های آمریکا ضربه‌های ویرانگری به رژیم ایران وارد کرده است. در همین حال، گزارش‌هایی از حملات به کارخانه فولاد مبارکه، حملات موشکی به کمپ‌های کردستان عراق و وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در مقدمه سند تازه «راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶ آمریکا» جمهوری اسلامی را «حامی شماره یک دولتی تروریسم در جهان» توصیف کرد و تاکید کرد عملیات‌های «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی» ضربه‌های ویرانگری به « رژیم منحوس ایران » وارد کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود تهران «هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

» ترامپ در این مقدمه همچنین تاکید کرده که دولت او سیاست «صلح از طریق قدرت» را دنبال می‌کند و هشدار داده است: «اگر به آمریکایی‌ها آسیب بزنید یا قصد آسیب زدن داشته باشید، شما را پیدا خواهیم کرد و خواهیم کشت. » شرکت تانکر ترکرز که نفتکش‌ها را در آب‌های بین‌المللی ردیابی می‌کند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک تانکر با نام «وینا ولی» که به طور منظم در حمل و نقل گاز مایع از بنادر ایران به یمن فعالیت دارد، هنگام ارسال سیستم شناسایی خودکار وارد محدوده محاصره شده است.

تانکر ترکرز همچنین نوشت که یک نفتکش بزرگتر ایرانی بدون حمل سوخت به مقصد رسیده است و اشاره کرد که چنین حرکاتی «برای تهران زمان بیشتری می‌خرد. » ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل سال گذشته و مخالفان ونزوئلا، در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ و زندانی سیاسی، هشدار داد.

او نوشت: «جان نرگس محمدی پس از ماه‌ها عدم مراقبت‌های پزشکی مناسب تحت سرکوب وحشیانه رژیم ایران، همانطور که برادرش حمیدرضا محمدی آن را محکوم کرد، در خطر است. » ماچادو افزود: «جهان آزاد نمی‌تواند همچنان در سکوت نظاره‌گر باشد» و تاکید کرد: «هر روز بی‌تفاوتی، کسانی را که مدافعان آزادی و کرامت انسانی را زندانی، شکنجه و آزار می‌دهند، تقویت می‌کند.

» او اضافه کرد: «ما خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی، فشار واقعی علیه رژیم ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم. » دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ایرانیان در سراسر جهان روز یکشنبه بیستم اردیبهشت در اعتراض به قطع اینترنت، بازداشت‌های گسترده و افزایش اعدام‌ها در ایران، در شهرهای مختلف جهان به طور هم‌زمان تجمعاتی برگزار می‌کنند.

به نوشته بیانیه، تجمع‌ها در شهرهای کلن، ژنو، بولونیا، لس‌آنجلس، برلین، بروکسل، دالاس، دوبلین، فرانکفورت، و ده‌ها شهر دیگر جهان برگزار خواهد شد. سایت رویداد ۲۴ در گزارشی در مورد پیامدهای دو حمله کارخانه فولاد مبارکه اصفهان نوشت که از ۲۷ هزار نیروی کار این واحد بزرگ صنعتی، «تنها حدود دو هزار نفر» از کارکنان این مجموعه پس از حملات به محل کار بازگردانده شده‌اند.

این سایت اشاره کرد که این گروه از نیروی کار فولاد مبارکه به‌طور عمده مربوط به «نیرو‌های اداری، روابط عمومی، بخش فروش و دفتر مدیریت» هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده است که پیش از این، مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کرده بودند که شرکت فولاد مبارکه هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده، بلکه تمام حقوق و مزایای بیش از ۳۰ هزار پرسنل خود را به‌صورت کامل پرداخت کرده است.

رویداد ۲۴ همچنین اشاره کرد بر اساس برآورد‌های غیررسمی از خسارت جنگ، فولاد مبارکه برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، دست‌کم چهار سال فاصله دارد. سازمان حقوق بشری هانا خبر داد که جمهوری اسلامی با استفاده از موشک، کمپ «بالیسان» وابسته به حزب کومله کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها، حمله موشکی دیگری به این کمپ انجام شده است.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی با استفاده از پهپاد، کمپ «زه‌ویه‌ سپی» محل سکونت خانواده‌های وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران در خاک اقلیم کردستان را هدف حمله قرار داد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات احتمالی در دسترس نیست. هم‌زمان، دو شبکه خبری العربیه و الحدث از سرنگون شدن دو پهپاد در منطقه شقلاوه در استان اربیل از سوی جنگنده‌های آمریکایی خبر دادند.

وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قرار است سازمان ملل متحد مکانی برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات جهانی باشد. اگر سازمان ملل نتواند تهدیدات مجرمانه ایران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز را محکوم کند، این یک آزمون واقعی برای آن است.

» وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه اعلام کرده بود که این کشور در پی دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، همراه با بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دفاع از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تدوین کرده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در مورد «جهش سهام در بازار بورس وال استریت» نوشت شاخص‌های اصلی به رکوردهای تازه‌ای رسید، و هم‌زمان، قیمت نفت در پی امیدها به توافق صلح میان آمریکا و ایران کاهش یافت.

با افزایش ۱.۵ درصدی به ۷,۳۶۴.۹۹ رسید که دومین رکورد تمام‌وقت پیاپی است، در حالی که شاخص «نزدک» که سنگین در بخش فناوری است، با جهش ۲.۰ درصدی به ۲۵,۸۳۸.۹۴ صعود کرد و دومین رکورد متوالی را ثبت کرد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «گزارش‌های رسیده» نوشت زندانیان زندان قزل‌حصار کرج در روزهای گذشته با خشونت شدید مأموران زندان و کمبود اقلام خوراکی و دارویی مواجه بوده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، تعدادی از زندانیان واحد چهار این زندان با لوله‌های پلی‌اتیلن مورد ضرب‌وجرح شدید قرار گرفته‌اند. همچنین زندانبا‌ن‌هایی با سابقه اعمال خشونت علیه زندانیان به این واحد منتقل شده‌اند. این سازمان افزود زندانیان واحد سه زندان با فشار معیشتی مواجه شده و دسترسی آنها به امکانات درمانی نیز محدود است. یک منبع مطلع در این مورد به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «وضعیت اضطراری در این بند حاکم شده است.

قیمت اقلام خوراکی، چند ده برابر شده و هزینه حداقلی هر زندانی به هفته‌ای هفت میلیون تومان رسیده است. حتی آب معدنی هم نایاب شده و زندانیان در سختی مطلق به‌سر می‌برند





