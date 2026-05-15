رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با رسانه‌ها در مسیر بازگشت به واشنگتن از چین گفت، در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی چینی که نفت ایران را خریداری می‌کنند هستم و به زودی تصمیم خواهم گرفت. ترامپ همچنین ادعا کرد، ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تحت هیچ شرایطی فرصتی برای آن نخواهد داشت.

ترامپ همچنین ادعا کرد، ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تحت هیچ شرایطی فرصتی برای آن نخواهد داشت. همچنین، ترامپ با بیان اینکه رئیس‌جمهور چین به من تأکید کرد که مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است مدعی شد، من هیچ درخواستی از رئیس‌جمهور چین در رابطه با ایران نداشتم و از رئیس‌جمهور چین نخواستم که برای بازگشایی تنگه هرمز بر ایران فشار بیاورد





