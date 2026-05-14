رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور‌های چالوس، هراز، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه سنگین است. وی افزود: همچنین در آزادراه تهران ـ شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، شاهد ترافیک سنگین هستیم. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است. وی ادامه‌داد: همچنین آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک با بار ترافیکی سنگین مواجه است. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد به صورت روان در جریان است. قلی‌نیا با اشاره به شرایط جوی محور‌های مواصلاتی کشور عنوان کرد: در حال حاضر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. وی درباره محور‌های مسدود شریانی نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، محور پاتاوه ـ دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است. وی همچنین محور‌های دارای انسداد فصلی را شامل محور‌های گنجنامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت ـ پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک ـ بلده اعلام کرد.

