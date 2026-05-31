نیویورک‌تایمز گزارش داد دونالد ترامپ با اعمال شروط سخت‌گیرانه‌تر نسخه جدیدی از چارچوب توافق برای پایان جنگ با ایران را به تهران ارسال کرده است. این اقدام با هدف افزایش فشار بر ایران برای پذیرش سریع‌تر توافق و پایان دادن به بن‌بست مذاکرات انجام شده است.

نیویورک‌تایمز در گزارشی اختصاصی فاش کرد دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا شرایط سخت‌گیرانه‌تری را به چارچوب پیشنهادی برای پایان جنگ با ایران افزوده و نسخه اصلاح‌شده توافق را برای بررسی به تهران ارسال کرده است.

به گفته منابع آگاه آمریکایی هدف از این اقدام افزایش فشار بر حکومت ایران برای پذیرش سریع‌تر توافق و پایان دادن به بن‌بست مذاکرات است. این روزنامه به نقل از سه مقام مطلع گزارش داد که ترامپ مفاد یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ ایران را بازبینی کرده و با اعمال شروط سخت‌گیرانه‌تر متن جدید را برای بررسی به مقام‌های ایرانی ارسال کرده است.

این مقام‌ها جزئیاتی درباره تغییرات اعمال‌شده در متن توافق ارائه نکرده‌اند اما گفته‌اند ترامپ نسبت به برخی بخش‌های توافق که آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را در بر می‌گیرد ابراز نگرانی کرده است. به گفته دو مقام آمریکایی رییس‌جمهوری آمریکا همچنان رویکرد دولت باراک اوباما در آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را اشتباه می‌داند و نمی‌خواهد توافق جدید به اقدامی مشابه منجر شود.

بر اساس این گزارش یکی دیگر از دلایل بازنگری در متن توافق نارضایتی ترامپ از کندی روند پاسخ‌گویی حکومت ایران به پیشنهادهای آمریکا بوده است. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند مذاکرات و تدوین چارچوب توافق با کمک میانجی‌هایی از جمله پاکستان انجام شده اما پاسخ تهران به کندی پیش رفته است.

به نوشته نیویورک‌تایمز نسخه جدید و سخت‌گیرانه‌تر توافق احتمالاً با این هدف تدوین شده که حکومت ایران را برای پذیرش سریع‌تر چارچوبی که پیش‌تر به رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای ارسال شده بود تحت فشار قرار دهد. این روزنامه همچنین گزارش داد که دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی و تایید نهایی توافق دشوار بوده و همین موضوع روند تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.

به گفته منابع آگاه هرگونه اصلاح در متن سند که از آن با عنوان "یادداشت تفاهم" یاد می‌شود می‌تواند به تاخیرهای بیشتری در روند مذاکرات منجر شود. نیویورک‌تایمز در ادامه نوشت ترامپ هشتم خرداد جمعه به مدت دو ساعت با مشاوران ارشد امنیتی و سیاسی خود در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفت‌وگو کرد اما این نشست بدون اعلام نتیجه مشخص یا توافق نهایی پایان یافت.

بر اساس چارچوب مورد بحث کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران متوقف خواهد شد و در مقابل جمهوری اسلامی محدودیت‌های اعمال‌شده بر تنگه هرمز را لغو خواهد کرد. تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی انرژی دارد.

در این گزارش آمده است که پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در ۹ اسفند تنگه هرمز برای تجارت بین‌المللی باز بود و یکی از محورهای اصلی مذاکرات کنونی بازگرداندن شرایط عبور و مرور کشتی‌ها به وضعیت پیش از جنگ است. نیویورک‌تایمز همچنین نوشت که برخی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات از جمله سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران در این چارچوب حل‌وفصل نخواهد شد و بررسی آنها به مراحل بعدی مذاکرات موکول می‌شود.

این گزارش در حالی منتشر شده که پس از بیش از سه ماه درگیری نظامی تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی که بتواند هم جنگ را متوقف کند و هم مسیرهای حیاتی انرژی را باز نگه دارد وارد مرحله‌ای حساس شده است. با این حال مشخص نیست تهران تا چه اندازه با شرایط جدید مورد نظر ترامپ موافقت خواهد کرد.

آریل کوهن پژوهشگر شورای آتلانتیک و نویسنده این تحلیل نوشته نقشه راهبردی خاورمیانه در حال تغییر است و به نظر می‌رسد نفوذ آمریکا در این منطقه رو به کاهش باشد. او با اشاره به نزدیک شدن تهران و واشینگتن به یک توافق نوشته است برای کسانی که دهه‌هاست این منطقه را مطالعه می‌کنند این وضعیت نمونه‌ای از "ربودن شکست از آغوش پیروزی" به نظر می‌رسد. به‌نوشته او آنچه در خطر قرار دارد اعتبار قدرت جهانی آمریکا است.

در جنگ جهانی دوم بریتانیا و فرانسه پس از اعلام جنگ به آلمان نازی در واکنش به اشغال لهستان شش ماه تقریبا هیچ اقدام موثری انجام ندادند. این دوره بعدها به "جنگ عجیب" یا "جنگ ساختگی" مشهور شد. حتی زمانی که نیروهای اعزامی بریتانیا به سختی از سواحل دانکرک گریختند برخی رهبران لندن همچنان توصیه می‌کردند با آدولف هیتلر مذاکره شود. او در ادامه نوشته است تعیین اهداف روشن جنگی پیش‌شرط ضروری پیروزی نظامی است.

همان‌گونه که رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده‌اند اهداف واشینگتن در این درگیری روشن بود: جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تضعیف توان موشک‌های بالستیک ایران و برچیدن یا دست‌کم تضعیف شبکه نیروهای نیابتی که تهران برای اعمال نفوذ در خاورمیانه ایجاد کرده است از حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان گرفته تا حوثی‌ها در یمن. به‌نوشته کوهن این اهداف از نظر راهبردی حیاتی بودند اما چارچوب توافقی که اکنون در حال شکل‌گیری است ظاهرا هیچ‌یک از شرایط لازم برای صلحی پایدار را تامین نمی‌کند.

در عوض خطر آن وجود دارد که به وصله‌ای موقت تبدیل شود که شکست راهبردی عمیق‌تری را پنهان می‌کند. نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه گره اصلی همچنان برنامه هسته‌ای ایران و تاکید تهران بر این است که هنوز پیشنهادهای مربوط به برنامه هسته‌ای خود را نپذیرفته تاکید کرده است که همین موضوع به تنهایی باید زنگ خطر را به صدا درآورد.

هر توافقی باید شامل واگذاری ذخایر مواد هسته‌ای ایران برچیدن آبشارهای سانتریفیوژ و نابودی تاسیسات تولید آب سنگین باشد. تا این لحظه هیچ‌یک از این موارد مورد توافق قرار نگرفته است. این تحلیل نشان می‌دهد که توافق احتمالی ممکن است بیش از آنکه راه‌حلی پایدار باشد یک آتش‌بس موقت باشد که مسائل اساسی را نادیده می‌گیرد. با توجه به پیچیدگی موضوع و اختلافات عمیق بین دو طرف چشم‌انداز دستیابی به توافقی جامع و پایدار همچنان نامشخص است





