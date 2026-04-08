در پی اعلام آمادگی ایران برای آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ با انتشار بیانیه‌ای به این تحولات واکنش نشان داد. این در حالی است که اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کرده و مقامات پاکستانی از توافق آمریکا و ایران بر سر آتش‌بس خبر داده‌اند. تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع اسرائیل ی گزارش داد که مقامات این کشور درباره توافق آتش‌بس ابراز نگرانی کرده‌اند. این منبع که نامش فاش نشده، افزود: اسرائیل تمایل دارد در جنگ کنونی با ایران به دستاوردهای بیشتری دست یابد و این امر می‌تواند مانع از پذیرش سریع آتش‌بس شود.

در همین حال، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدان‌شان بر سر برقراری آتش‌بس فوری در تمامی مناطق، از جمله لبنان، به توافق رسیده‌اند و این آتش‌بس از همین لحظه اجرایی خواهد شد. او از هیئت‌های مذاکره‌کننده آمریکا و جمهوری اسلامی دعوت کرده است تا روز جمعه برای نهایی کردن توافق و حل و فصل اختلافات در اسلام‌آباد گردهم آیند. شریف در پست خود حساب‌های کاربری شخصیت‌های برجسته آمریکایی و ایرانی را نیز تگ کرد تا توجه بیشتری را جلب کند.\همچنین، لیندسی گراهام، سناتور ارشد آمریکایی، با انتشار تصویری از پست دونالد ترامپ درباره آتش‌بس دوهفته‌ای با ایران، ابراز امیدواری کرد که از طریق دیپلماسی بتوان به دوران تنش و خشونت حکومت ایران پایان داد. گراهام با اشاره به حمله احتمالی ایران به تنگه هرمز، تأکید کرد که ایران نباید در قبال این اقدامات خصمانه پاداشی دریافت کند. وی همچنین با اشاره به طرح‌های ارائه شده از سوی دو طرف برای پایان دادن به درگیری، از جمله طرح ۱۰بندی ایران، خواستار بررسی دقیق این طرح‌ها و ارائه آن‌ها به کنگره برای رأی‌گیری شد. گراهام در ادامه، خواستار قرار گرفتن تمامی اورانیوم غنی‌شده ایران تحت کنترل آمریکا و خارج کردن آن از کشور برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد، اقدامی که به گفته وی شبیه به رویکرد اتخاذ شده در لیبی است.\در تحولات میدانی، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت جنوب اسرائیل را رهگیری و منهدم کرده است. باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید، زمان شروع آتش‌بس را حوالی ۳ بامداد چهارشنبه به وقت ایران اعلام کرد و تأکید کرد که ارزیابی آن‌ها این است که رسیدن دستورات به رده‌های میدانی سپاه پاسداران زمان‌بر خواهد بود. پس از انتشار بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره پذیرش آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ با انتشار تصویری از این بیانیه در شبکه اجتماعی خود واکنش نشان داد. همچنین، رویترز به نقل از مقامات امارات متحده عربی از درگیری سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی خبر داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورت توقف حملات، ایران نیز به حملات پایان خواهد داد و عبور امن از تنگه هرمز به مدت دو هفته، با هماهنگی با نیروهای مسلح ایران، امکان‌پذیر خواهد بود. در این بیانیه به طرح ۱۵بندی آمریکا و طرح ۱۰بندی ایران اشاره شده، اما مشخص نیست کدام‌یک از آن‌ها مبنای مذاکرات آتی خواهد بود





