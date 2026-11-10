دونالد ترامپ پس از دیدار با نخست‌وزیر قطر از نشانه‌های مثبت برای پایان درگیری با ایران سخن گفت و ادامه فعالیت نیروی دروازه آهنین را مطرح کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده و درباره موضوعات مختلف مرتبط با ایران گفت‌وگو داشته است. به گفته ترامپ، در این روند نشانه‌های مثبتی از حرکت به سوی پایان درگیری با ایران دیده می‌شود.

ترامپ همچنین از ادامه فعالیت نیروی ماموریت جدید آمریکا علیه ایران با نام دروازه آهنین و محاصره دریایی خبر داد. به نوشته او، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشورها خواستار ادامه این اقدامات هستند و همگی بر این باورند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ تأکید کرده که این موضوع قابل مذاکره نیست.

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دروازه آهنین چگونه علیه ایران عمل می‌کند

برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، روز 7 نوامبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تشکیل نیروی ماموریت جدیدی با نام دروازه آهنین علیه ایران خبر داده بود. این نیرو هدف مشخصی دارد و آن جلوگیری از ورود تجهیزات و منابع مالی مرتبط با ایران است.

بر اساس اعلام سنتکام، این نیروی ماموریت با هماهنگی نهادهای وابسته به دولت آمریکا فعالیت خواهد کرد تا از انتقال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، فناوری‌های دوکاربردی، مواد مشمول تحریم و منابع درآمد غیرقانونی به ایران جلوگیری کند. طبق این اعلام، کنترل این انتقال‌ها از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر دنبال می‌شود.

این اعلام نشان می‌دهد که تمرکز نیروی دروازه آهنین بر دو مسیر مشخص، یعنی مرزهای زمینی و دریای خزر، قرار دارد. ترامپ نیز ادامه این نیرو را در کنار محاصره دریایی مطرح کرده است.

موضع ترامپ و کشورهای منطقه درباره ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که واشنگتن در صورت هرگونه تغییر در تحولات خاورمیانه آماده اقدام است. با این حال، او تأکید کرده که وقوع چنین وضعیتی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

ترامپ مدعی شده که اسرائیل و سراسر خاورمیانه در برابر خطرها و تهدیدهایی که به گفته او ممکن است از سوی ایران متوجه آنها شود محافظت شده‌اند. او افزوده که نشانه‌های مثبتی از حرکت به سوی پایان این درگیری مشاهده می‌کند و اطمینان دارد که منافع آمریکا همواره حفظ خواهد شد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، طرف گفت‌وگوی ترامپ بوده است. پیام ترامپ این دیدار را بخشی از رایزنی‌ها درباره موضوعات مرتبط با ایران توصیف کرده، اما گزارش به نظر مقام قطری درباره این موضوعات اشاره‌ای نکرده است.

پیامدهای احتمالی و گام‌های بعدی برای آمریکا

ترامپ گفته است که با پایان این روند نظامی، مردم آمریکا و جهان در شرایط بسیار امن‌تری قرار خواهند گرفت. این ادعا بخشی از پیام او درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه است.

منبع خبر زمان مشخصی برای پایان درگیری یا مهلت جدیدی برای ادامه فعالیت دروازه آهنین اعلام نکرده است. تنها تاریخ مشخص‌شده در این گزارش، روز 7 نوامبر برای اعلام تشکیل این نیروی ماموریت توسط برد کوپر است.

برای شهروندان و بازارها، مهم‌ترین نکته این است که مسیرهای انتقال کالاهای مشمول تحریم از مرزهای زمینی و دریای خزر هدف کنترل قرار گرفته‌اند. با این حال، گزارش به تأثیر مستقیم این اقدامات بر قیمت‌ها یا بازار اشاره‌ای نکرده است.