ترامپ با اعلام آتشبس دوهفتهای با ایران، آن را به بازگشایی تنگه هرمز مشروط کرد. این خبر همزمان با گزارشهایی از رهگیری موشکها در عربستان و حوادث در ایران منتشر شد.
ترامپ از تعلیق حملات و آتشبس دوهفتهای مشروط بر بازگشایی کامل تنگه هرمز خبر داد. سیانان به نقل از یک مقام رسمی کاخ سفید گزارش داد که اسرائیل نیز با آتشبس موقت میان حکومت ایران و آمریکا موافقت کرده است. دونالد ترامپ ، رییسجمهوری سابق ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که با تعلیق بمباران و حمله به زیرساختهای حیاتی ایران به مدت دو هفته موافقت کرده و آن را « آتشبس دوطرفه» خواند، و آن را به «بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز » مشروط کرد.
ترامپ در حالی این خبر را اعلام کرد که کمتر از دو ساعت تا ضربالاجل اعلامشده برای حمله به زیرساختهای حیاتی ایران باقی مانده بود. او افزود: «بر اساس گفتوگوهایی که با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر داشتهام، از من خواستند نیروی مخربی را که قرار بود امشب علیه ایران بهکار گرفته شود، متوقف کنم. اکنون من با تعلیق بمباران و حمله به ایران به مدت دو هفته موافقت میکنم، مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز موافقت کند، این یک آتشبس دوطرفه خواهد بود!» ترامپ دلیل این تصمیم را «تحقق همه اهداف نظامی و حتی فراتر رفتن از آنها» اعلام کرد و افزود: «ما همچنین در مسیر دستیابی به یک توافق قطعی درباره صلح بلندمدت با ایران و صلح در خاورمیانه بسیار پیش رفتهایم. ما یک پیشنهاد ۱۰ بندی از سوی ایران دریافت کردهایم و معتقدیم این پیشنهاد میتواند مبنای قابل اجرایی برای مذاکره باشد.» او در این پست تاکید کرد که تقریبا درباره همه موضوعاتی که در گذشته محل اختلاف میان آمریکا با حکومت ایران بوده، توافق حاصل شده است و افزود: «این دوره دو هفتهای فرصتی فراهم میکند تا توافق نهایی و تکمیل شود.» ترامپ در پایان نوشت: «از طرف ایالات متحده آمریکا، بهعنوان رئیسجمهور، و همچنین در نمایندگی از کشورهای خاورمیانه، برای من افتخار است که این مسئله طولانیمدت اکنون به حلوفصل نزدیک شده است.»\همزمان با این تحولات، گزارشهایی از سوی منابع مختلف درباره اوضاع در منطقه منتشر شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین اعلام کرد که ارتش این کشور پنج موشک بالستیک شلیک شده به سمت شرق این کشور را رهگیری کرده است. فرانس۲۴ به نقل از بیانیهای از وزارت امور خارجه مصر در بامداد ۱۹ فروردین نوشت که بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه این کشور با اسحاق دار، همتای پاکستانی خود، درباره تلاشهای مشترک برای دستیابی به «تفاهم» میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای توقف درگیریها گفتوگو کردند. ساعاتی پیش از این، وزارت امور خارجه ترکیه نیز از گفتوگوی وزیر خارجه این کشور با همتای پاکستانیاش درباره جنگ در ایران خبر داده بود. همچنین، گزارشهایی درباره حوادث داخل ایران منتشر شده است. وحید آنلاین به نقل از کانال استانی «عصر مرکزی»، نوشت که گزارشها درباره هدف قرار گرفتن کارخانه آلومینیوم اراک تکذیب شده است. این رسانه به نقل از یک «منبع آگاه» نوشته است که انفجارهای مهیب بامداد چهارشنبه در اراک به هدف قرار گرفتن یک سوله در کارخانه آذراب مربوط بوده که به مجروح شدن دستکم دو نفر منجر شد. به نوشته این رسانه محلی، کارخانه ماشینسازی اراک نیز بر اثر همین انفجار آسیب دیده است. رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان، بامداد ۱۹ فروردین، پس از اعلام احتمال رسیدن به توافق میان تهران و واشینگتن از سوی مقامهای پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس از «یک گام به جلو» و فاصله گرفتن از «مرحله بحرانی و حساس» خبر داد. او نوشت: «از همین حالا، یک گام به جلو از مرحله بحرانی و حساس … در مرحله بعدی، احترام و ادب باید جای خود را به لفاظی و تعدیل نیرو بدهد. بیشتر با ما همراه باشید...»\در ادامه، گزارشهایی درباره اقدامات نظامی و مواضع طرفین منتشر شده است. حساب رسمی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از قبل و بعد از حمله به کارخانه قایقسازی شهید محلاتی در بوشهر، نوشت که این کارخانه در جریان حملات آمریکا تخریب شد. بر اساس این پست، این کارخانه قایقهای کوچک مورد استفاده نیروی دریایی سپاه پاسداران را تولید و تعمیر میکرد و بخش قابل توجهی از توانایی ساختن و نگهداری قایقهای کوچک این نیرو را تشکیل میداد. حساب رسمی کاخ سفید در ایکس، با انتشار تصویری از ترامپ، نوشت: «دههها تروریسم ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ ادامه نخواهد یافت.» در تصویر همراه با این پست نیز آمده است: «۴۷ سال اخاذی، فساد و مرگ سرانجام پایان خواهد یافت.» رسانه العربی الجدید مستقر در لندن به نقل از یک منبع آگاه جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران «از سر احترام به میانجی پاکستانی و شماری از کشورهای دوست، و برای دادن فرصتی دوباره به دیپلماسی» تمایل دارد در عین پایبندی به مطالبههای خود به سوی پذیرش آتشبس دوهفتهای حرکت کند. این منبع افزود: «طرف میانجی تضمینهایی ارائه کرده که جنگ از سر گرفته نخواهد شد، اما به طرف آمریکایی اعتمادی وجود ندارد و تضمین اصلی، اراده جدی ایران برای دفاع قاطع از خود است.» خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور قطر نوشت که در پی سقوط بقایای موشکهای رهگیریشده ایرانی روی یک خانه در منطقه مریح، چهار نفر از جمله یک کودک زخمی شدند
