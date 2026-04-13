رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که کشورهای دیگری نیز از طرح محاصره دریایی ایران پشتیبانی می‌کنند و این اقدام برای جلوگیری از فروش نفت ایران مؤثر است. او همچنین به تحولات مربوط به تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی آمریکا اشاره کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ ، در اظهاراتی جدید ادعا کرد که کشورهای دیگری نیز از طرح آمریکا برای محاصره دریایی علیه کشتی‌های ورودی و خروجی بنادر ایران حمایت می‌کنند. او در گفت‌وگو با خبرنگاران در پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند، به تحولات مرتبط با تنگه هرمز اشاره کرد و مدعی شد که اوضاع برای آمریکا «بسیار خوب» پیش می‌رود و آتش‌بس موقت با ایران نیز همچنان پابرجاست. ترامپ با تأکید بر همکاری سایر کشورها در این طرح، مدعی شد که این اقدام برای جلوگیری از فروش نفت ایران «بسیار مؤثر» است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان بالاست و نگرانی‌ها در مورد درگیری‌های احتمالی افزایش یافته است. ترامپ همچنین با اشاره به تغییرات در بازار نفت، ادعا کرد که کشورهای دیگر به خرید نفت از آمریکا روی آورده‌اند و این کشور منابع نفتی بیشتری نسبت به روسیه و عربستان سعودی در اختیار دارد. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران و کارشناسان انرژی نظرات متفاوتی در مورد وضعیت بازار نفت و تأثیر تحریم ‌های ایران بر آن ارائه می‌دهند.

در ادامه این اظهارات، ترامپ به موضوعات دیگری نیز اشاره کرد. وی از جمله به مسائل داخلی آمریکا و همچنین روابط با دیگر کشورها پرداخت. او در مورد وضعیت اقتصادی کشورش ابراز خوش‌بینی کرد و ادعا کرد که اقتصاد آمریکا در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. ترامپ همچنین به موضوعاتی نظیر امنیت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی اشاره کرد و بر عزم دولت خود برای حفظ منافع ملی تأکید ورزید. این اظهارات نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا همچنان به سیاست‌های خود در قبال ایران پایبند است و قصد دارد با اعمال فشار حداکثری، این کشور را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند. این در حالی است که بسیاری از ناظران و کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها نتایج معکوس داشته و باعث افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه شده است. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت مردم آمریکا از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران حمایت نمی‌کنند، که این موضوع می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آینده دولت تأثیرگذار باشد. دیدار فیدان با بوتاله در آنکارا نیز از جمله رویدادهایی بود که در این بازه زمانی مورد توجه قرار گرفت و نشان از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه‌ای دارد.

در بخش دیگری از این اظهارات، ترامپ به مسائل مربوط به صنعت هوانوردی ایران اشاره کرد. وی با ادعای خسارت سنگین جنگ به این صنعت، از نابودی ده‌ها هواپیمای مسافربری و آسیب به هفت فرودگاه ایران سخن گفت. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره از این اتهامات ابراز بی‌اطلاعی کرده و آن‌ها را رد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تنش‌ها میان آمریکا و ایران همچنان در حوزه‌های مختلف ادامه دارد و هر دو طرف سعی در اعمال فشار بر یکدیگر دارند. در همین راستا، بررسی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا با سیاست‌های ترامپ در قبال ایران موافق نیستند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده شکاف در دیدگاه‌های سیاسی در داخل آمریکا باشد و بر تصمیم‌گیری‌های آینده دولت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، موضوعاتی مانند همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای، از جمله دیدار فیدان با بوتاله در آنکارا، اهمیت خود را حفظ می‌کنند و نشان می‌دهند که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز ادامه دارد. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی روابط بین‌الملل و نیاز به رویکردی چندجانبه برای حل بحران‌های جهانی است





