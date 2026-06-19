دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راهی کمپ دیوید می‌شود تا نشست‌هایی سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار کند. سفر ترامپ در شرایطی انجام می‌شود که دولت آمریکا برای دستیابی به توافقی نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. این سفر برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌رانی بین‌المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا ، برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راهی کمپ دیوید می‌شود تا نشست‌هایی سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار کند.

سفر ترامپ در شرایطی انجام می‌شود که دولت آمریکا برای دستیابی به توافقی نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. این سفر برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌رانی بین‌المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه، اهمیت ویژه‌ای دارد. ترامپ در این سفر، رویکرد خود در قبال ایران را برای بار دوم در کمپ دیوید دفاع کرد و گفت تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده است.

همچنین، مقام‌های آمریکایی به اسرائیل هشدار داده‌اند که از حملاتی که می‌تواند تفاهم به‌دست آمده میان واشنگتن و تهران را از مسیر خارج کند، بپرهیزند. در ادامه، گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهند که بقای سیاسی نتانیاهو در آستانه انتخابات سراسری پاییز در اسرائیل، به این وابسته است که به افکار عمومی نشان دهد حاضر به خروج نیروهایش از لبنان نیست و همچنان بر تشدید فشار بر حزب‌الله اصرار دارد





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