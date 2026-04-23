دونالد ترامپ در اظهاراتی تند، هشدار داد که در صورت تجدید قوا و تقویت توانمندیهای نظامی ایران در طول آتشبس، ارتش آمریکا قادر خواهد بود این توان را در عرض یک روز نابود کند. او همچنین به تخریب گسترده زیرساختهای نظامی ایران و محاصره اقتصادی این کشور اشاره کرد.
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در اظهاراتی تند و صریح، با اشاره به تمدید آتشبس میان اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته، هشدار داد که در صورت تجدید قوا و تقویت توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در طول این دوره آتشبس ، ارتش آمریکا قادر خواهد بود این توان را در عرض یک روز نابود کند.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بر همکاری ایالات متحده با دولت لبنان برای حفظ امنیت این کشور در برابر حزبالله تاکید کرد و مدعی شد که زیرساختهای موشکی و پهپادی ایران تا ۷۰ تا ۹۰ درصد تخریب شدهاند. او همچنین محاصره اقتصادی ایران را کاملا موثر ارزیابی کرد و مدعی شد که ایران هیچ مبادله تجاری انجام نمیدهد و اقتصاد آن به شدت تضعیف شده است.
ترامپ با اشاره به مذاکرات در جریان، وضعیت ایران را آشفته توصیف کرد و افزود که نیروی دریایی و هوایی و پدافند هوایی ایران از بین رفتهاند. او در عین حال، تمایل خود را برای دستیابی به یک توافق پایدار و ماندگار با ایران ابراز کرد، اما تاکید کرد که حاضر به پذیرش توافقی عجولانه نیست.
همزمان با این اظهارات، گزارشهایی از افزایش فعالیتهای مینگذاری توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز منتشر شده است که ارتش آمریکا آن را زیر نظر دارد. در واکنش به این اظهارات، مقامات و شخصیتهای سیاسی ایران، ضمن تاکید بر وحدت و یکپارچگی، ادعاهای ترامپ را رد کردند. همچنین، گزارشهایی از شنیده شدن صدای پدافند هوایی در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران منتشر شده که به حضور ریزپرندهها و پهپادهای کوچک نسبت داده شده است.
پاپ فرانسیس نیز در سخنانی، ضمن ابراز تاسف از کشته شدن غیرنظامیان در جنگها، فروپاشی مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران را محکوم کرد و هرگونه اقدام ناعادلانه و کشتار انسانها را مورد انتقاد قرار داد. این تحولات در حالی رخ میدهند که تنشها در منطقه همچنان بالا است و نگرانیها در مورد گسترش دامنه درگیریها افزایش یافته است. کاخ سفید نیز در حال بررسی تمدید معافیت قانون جونز برای کاهش فشارهای قیمت سوخت مرتبط با جنگ است.
سخنگوی پنتاگون نیز گزارشهای مربوط به نیاز به شش ماه برای پاکسازی تنگه هرمز از مینها را رد کرده است. در مجموع، اظهارات ترامپ و تحولات اخیر نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و ادامه تنشها میان ایران و آمریکا است
