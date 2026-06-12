رئیس‌جمهوری آمریکا محتوای منتشرشده توسط ایران را بی‌اعتبار اعلام کرده و با اشاره به حمله پهپادی اخیر هشداری برای اصلاح رفتار ایران داده است.

پرزیدنت ایالات متحده درomensajeای近年 به‌طور برجسته‌ای درباره بی‌اعتمادی عمیق خود نسبت به رژیم ایران صحبت کرده است. او محتوایی را که ایران در اختیار رسانه‌ها قرار داده رد می‌کند که با چیزی که به‌صورت مکتوب توافق شده بی‌ارتباط است و اظهارات را بی‌اساس و رقت‌انگیز می‌داند.

او تأکید می‌کند که در برخورد با مقامات ایرانی هیچ تعاملی با حسن نیت وجود ندارد و آنها را افراد بسیار بی‌شرافت خطاب می‌کند. این بی‌اعتمادی را با اشاره به حمله پهپادی اخیر به کشتی‌های هندی در تنگه هرمز که آن را کاملاً غیرقابل‌قبول و دفعی می‌داند، تقویت می‌کند. ترامپ هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی باید رفتار خود را اصلاح کند. این موضع در راستای لغو چشم‌انداز planned حملات علیه ایران در پی پیشرفت در گفت‌وگوهاQI pouredConnects.

در عین حال وزارت خارجه آمریکا هم‌چنین همایشی را برگزار کرده که بهavançarهای اس extremeism وantisemitism می‌پردازد درحالی‌که مقامات می‌گویند ایالات متحده دو پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و ایران می‌گوید بار دیگر به کشتی‌های تجاری حمله کرده است. در این میان بنیان‌های سیاسی در مورد تفاهم‌نامه‌ای که ورود به مذاکرات با ایران و محدودیت‌های موشکی و توقف حمایت از نیابت‌های خارجی را شامل می‌شود، می‌گفتگو می‌کنند





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ ایران حمله پهپادی تنگه هرمز کشتی‌های هندی بی‌اعتمادی مذاکرات حدودیت موشکی

United States Latest News, United States Headlines