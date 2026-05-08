دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران بار دیگر ادعاهای تکراری خود درباره درگیری‌های تنگه هرمز و توافق آتش‌بس با ایران را تکرار کرد. او مدعی شد که پاکستان از آمریکا خواسته است تا طرح «پروژه آزادی» را اجرا نکند و ادعا کرد که نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به نیروهای ایرانی پاسخ داده‌اند. ترامپ همچنین گفت که مذاکرات با ایران ادامه دارد و آتش‌بس برقرار است.

دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران بار دیگر به داستان‌پردازی‌های تکراری خود درباره درگیری‌های تنگه هرمز و توافق آتش‌بس پرداخت. او در این جمع مدعی شد که پاکستان از آمریکا خواسته است تا در خلال مذاکرات با ایران ، طرح «پروژه آزادی» در تنگه هرمز را اجرا نکند.

ترامپ با تکرار ادعای خود مبنی بر اینکه «آتش‌بس همچنان برقرار است»، گفت: با ایرانی‌ها در حال مذاکره هستیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد. او در ادامه روایت خیالی و هالیوودی خود از درگیری شب گذشته میان ایران و آمریکا در خلیج فارس را تکرار کرد و با آب و تاب فراوان مدعی شد: «سه ناوشکن ما از مناطق دشوار عبور کردند و نیروهای ایرانی را کاملاً در هم کوبیدند.

» ترامپ همچنین ادعا کرد که نیروهای آمریکایی هدف تیراندازی قرار گرفتند، اما با آتشی بسیار سنگین‌تر پاسخ داده‌اند. او در ادامه گزافه‌گویی‌های خود افزود: «ایران امروز با ما بازی کرد؛ دست به اقداماتی بی‌حاصل و بی‌مورد علیه ما زد و ما نیز آنها را از میان برداشتیم. من آنچه رخ داد را یک اقدام بی‌معنا و بی‌هدف توصیف می‌کنم.

» ترامپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت مذاکرات با ایران ادامه دارد و آتش‌بس همچنان پابرجاست. او درباره مذاکرات نیز اظهار داشت که «توافق با ایران ممکن است هر روزی حاصل شود یا هرگز به دست نیاید. » ترامپ همچنین با تکرار ادعاهای همیشگی خود، گفت: ایران بیش از آمریکا خواهان این توافق است و بهتر است ایران هرچه سریع‌تر توافق را امضا کند.

این اظهارات در حالی بیان شد که مقامات ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست و ادعای ترامپ درباره توافق آتش‌بس نیز بی‌اساس است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اظهارات بخشی از استراتژی فشار روانی آمریکا برای اعمال فشار بر ایران است. با این حال، این اظهارات می‌تواند به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد نگرانی‌های بیشتر در جامعه بین‌المللی منجر شود.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که این اظهارات نشان‌دهنده عدم توانایی آمریکا در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است و می‌تواند به تضعیف موقعیت آمریکا در صحنه جهانی منجر شود





