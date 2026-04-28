تحلیل سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، نقش سپاه پاسداران در بی‌ثباتی منطقه‌ای و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های ناشی از جمهوری اسلامی.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، وعده داده است که در قبال ایران کاری را انجام دهد که باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث‌ها درباره سیاست واشنگتن در قبال تهران و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بی‌ثباتی منطقه‌ای همچنان ادامه دارد.

ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا و از معماران تحریم‌های ضد ایرانی، در مقاله‌ای در نشریه فارین افرز استدلال کرده است که ایالات متحده باید به جنگ با جمهوری اسلامی پایان دهد، اما فشار حداکثری را حفظ کند تا در نهایت حکومت ایران تضعیف و از درون دچار فروپاشی شود. نفیو معتقد است که سیاست‌های متناقض دولت ترامپ در قبال ایران، از دعوت به تغییر رژیم تا تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به نتیجه مطلوب نرسیده است.

او تاکید می‌کند که رهبران جدید ایران، که عمدتا از سپاه پاسداران هستند، نه تنها میانه‌روتر نیستند، بلکه حتی تندروتر و سرکوبگرتر از پیشینیان خود هستند. نفیو با اشاره به تجربیات ناموفق در عراق و لیبی، هشدار می‌دهد که تغییر رژیم از طریق جنگ و بمباران بسیار دشوار و پرهزینه است و می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده منجر شود. او بر این باور است که تغییر واقعی باید از داخل ایران و توسط مردم آن رقم بخورد.

همزمان، فعالان حقوق بشر با انتشار طوماری خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا شده‌اند. آنها هشدار می‌دهند که سپاه پاسداران بیش از چهار دهه در بازداشت، شکنجه و اعدام صدها هزار نفر در ایران نقش داشته و فعالیت‌های آن به خارج از مرزهای این کشور نیز گسترش یافته است. فعالان معتقدند که بریتانیا تنها کشور اروپایی است که هنوز سپاه پاسداران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرده و این موضوع نیازمند توجه فوری است.

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که یک کانال تلگرامی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال جذب افراد در بریتانیا برای انجام فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی نقش این نیروهای نیابتی در حملات اخیر، از جمله آتش‌سوزی‌های عمدی علیه مراکز متعلق به جامعه یهودیان و رسانه‌های فارسی‌زبان است.

این شبکه‌ها نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری را از طریق شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهند و به آنها مبالغی برای انجام وظایفی مانند فیلم‌برداری از اهداف خاص پیشنهاد می‌شود. در همین حال، ارتش اسرائیل در حال بررسی حادثه‌ای مرتبط با این تحولات است و یک منبع دیپلماتیک فرانسوی اعلام کرده است که پاریس با کشورهای خلیج فارس برای یافتن راه‌حلی دائمی در برابر چالش ناشی از جمهوری اسلامی همکاری می‌کند.

این اظهارات در حاشیه نشست جده، که رهبران شورای همکاری خلیج فارس در آن آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند، مطرح شده است. همچنین، امارات متحده عربی اعلام کرده است که از اول ماه مه از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود، تصمیمی که پیش‌بینی می‌شود نفوذ این سازمان بر میزان عرضه جهانی نفت را تضعیف کند. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و چندوجهی بودن چالش‌های امنیتی و سیاسی در منطقه و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با آنها است.

سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، نقش سپاه پاسداران در بی‌ثباتی منطقه‌ای و تلاش‌های کشورهای منطقه برای یافتن راه‌حل‌های پایدار، از جمله موضوعات کلیدی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار دارند. ادامه فشار حداکثری بر ایران، حمایت از حقوق بشر و تلاش برای تقویت نیروهای داخلی مخالف حکومت، از جمله گزینه‌هایی هستند که در حال بررسی هستند.

با این حال، هیچ راه‌حل ساده‌ای برای این چالش‌ها وجود ندارد و هرگونه اقدام باید با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی آن انجام شود. خروج امارات از اوپک نیز می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی نفت و اقتصاد کشورهای منطقه داشته باشد. این تحولات نیازمند تحلیل دقیق و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه است





