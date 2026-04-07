دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق آمریکا، پیشنهاد آتشبس دو هفتهای در ایران را با شرط بازگشایی کامل تنگه هرمز مطرح کرد. این پیشنهاد همزمان با تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و برقراری صلح در منطقه است. مقامات و رسانهها از فعالیتهای دیپلماتیک فشرده، تبادل نظر میان کشورها و همچنین نگرانیها درباره حملات احتمالی و حوادث نظامی خبر میدهند. این تحولات نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و تلاشهای گسترده برای مدیریت بحران در خاورمیانه است.
ترامپ از تعلیق حملات و آتشبس ۲هفتهای مشروط بر بازگشایی کامل تنگه هرمز خبر داد. سیانان به نقل از یک مقام رسمی کاخ سفید نوشت که اسرائیل نیز با آتشبس موقت میان حکومت ایران و آمریکا موافقت کرده است. دونالد ترامپ ، رییسجمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که با تعلیق بمباران و حمله به زیرساختهای حیاتی ایران به مدت دو هفته موافق کرده و آن را « آتشبس دوطرفه» خواند، و آن را به «بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز » مشروط کرد.
او کمتر از دو ساعت مانده به ضربالاجل حمله به زیرساختهای حیاتی نوشت: «بر اساس گفتوگوهایی که با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر داشتهام، از من خواستند نیروی مخربی را که قرار بود امشب علیه ایران بهکار گرفته شود، متوقف کنم. اکنون من با تعلیق بمباران و حمله به ایران به مدت دو هفته موافقت میکنم، مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز موافقت کند، این یک آتشبس دوطرفه خواهد بود!» ترامپ دلیل این تصمیم را «تحقق همه اهداف نظامی و حتی فراتر رفتن از آنها» اعلام کرد و افزود: «ما همچنین در مسیر دستیابی به یک توافق قطعی درباره صلح بلندمدت با ایران و صلح در خاورمیانه بسیار پیش رفتهایم. ما یک پیشنهاد ۱۰ بندی از سوی ایران دریافت کردهایم و معتقدیم این پیشنهاد میتواند مبنای قابل اجرایی برای مذاکره باشد.» او در این پست تاکید کرد که تقریبا درباره همه موضوعاتی که در گذشته محل اختلاف میان آمریکا با حکومت ایران بوده، توافق حاصل شده است و افزود: «این دوره دو هفتهای فرصتی فراهم میکند تا توافق نهایی و تکمیل شود.» ترامپ در پایان نوشت: «از طرف ایالات متحده آمریکا، بهعنوان رئیسجمهور، و همچنین در نمایندگی از کشورهای خاورمیانه، برای من افتخار است که این مسئله طولانیمدت اکنون به حلوفصل نزدیک شده است.» وزارت دفاع عربستان سعودی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور پنج موشک بالستیک شلیک شده به سمت شرق این کشور را رهگیری کرده است. گزارشهای متعددی حاکی از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و برقراری آتشبس موقت در منطقه است. فرانس۲۴ به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه مصر نوشت که وزیر امور خارجه این کشور با همتای پاکستانی خود، درباره تلاشهای مشترک برای دستیابی به «تفاهم» میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای توقف درگیریها گفتوگو کردند. ساعاتی پیش وزارت امور خارجه ترکیه نیز از گفتوگوی وزیر خارجه این کشور با همتای پاکستانیاش درباره جنگ در ایران خبر داده بود. تحولات نشاندهنده فعالیتهای فشرده دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش درگیریها و یافتن راهحلهای مسالمتآمیز است. واکنشها به این تحولات مختلف بوده است. وحید آنلاین به نقل از کانال استانی «عصر مرکزی»، نوشت که گزارشها درباره هدف قرار گرفتن کارخانه آلومینیوم اراک تکذیب شده است. این رسانه به نقل از یک «منبع آگاه» نوشته است که انفجارهای مهیب در اراک به هدف قرار گرفتن یک سوله در کارخانه آذراب است که به مجروح شدن دستکم دو نفر منجر شد. به نوشته این رسانه محلی کارخانه ماشینسازی اراک نیز بر اثر همین انفجار آسیب دیده است. از سوی دیگر، رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان، پس از اعلام احتمال رسیدن به توافق میان تهران و واشینگتن از سوی مقامهای پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس از «یک گام به جلو» و فاصله گرفتن از «مرحله بحرانی و حساس» خبر داد. او نوشت: «از همین حالا، یک گام به جلو از مرحله بحرانی و حساس … در مرحله بعدی، احترام و ادب باید جای خود را به لفاظی و تعدیل نیرو بدهد. بیشتر با ما همراه باشید...» حساب رسمی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از قبل و بعد از حمله به کارخانه قایقسازی شهید محلاتی در بوشهر، نوشت که این کارخانه در جریان حملات آمریکا تخریب شد. بر اساس این پست، این کارخانه قایقهای کوچک مورد استفاده نیروی دریایی سپاه پاسداران را تولید و تعمیر میکرد و بخش قابل توجهی از توانایی ساختن و نگهداری قایقهای کوچک این نیرو را تشکیل میداد. حساب رسمی کاخ سفید در ایکس، کمتر از سه ساعت مانده به پایان ضربالاجل دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای هدف قرار دادن زیرساختها و پلها در ایران، با انتشار تصویری از ترامپ، نوشت: «دههها تروریسم ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ ادامه نخواهد یافت.» در تصویر همراه با این پست نیز آمده است: «۴۷ سال اخاذی، فساد و مرگ سرانجام پایان خواهد یافت.» رسانه العربی الجدید مستقر در لندن به نقل از یک منبع آگاه جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران «از سر احترام به میانجی پاکستانی و شماری از کشورهای دوست، و برای دادن فرصتی دوباره به دیپلماسی» تمایل دارد در عین پایبندی به مطالبههای خود به سوی پذیرش آتشبس دوهفتهای حرکت کند. این منبع افزود: «طرف میانجی تضمینهایی ارائه کرده که جنگ از سر گرفته نخواهد شد، اما به طرف آمریکایی اعتمادی وجود ندارد و تضمین اصلی، اراده جدی ایران برای دفاع قاطع از خود است.» خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور قطر نوشت که در پی سقوط بقایای موشکهای رهگیریشده ایرانی روی یک خانه در منطقه مریح، چهار نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. این تحولات نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و تلاشهای گسترده برای مدیریت بحران در منطقه است. تلاشهای دیپلماتیک و اظهارات مقامات، حاکی از امیدواری برای یافتن راهحلی مسالمتآمیز و جلوگیری از تشدید تنشها است. همچنین، اقدامات نظامی و اعلام موضعگیریهای مختلف، نشاندهنده آمادگی طرفین برای مقابله با هرگونه تهدید و حفظ منافع خود است. در نهایت، این رویدادها تصویر کلی از یک وضعیت پیچیده و چندوجهی را ترسیم میکنند که نیازمند بررسی دقیق و تحلیلهای عمیق است. تلاش برای برقراری آتشبس و راهحلهای دیپلماتیک، در کنار اقدامات نظامی و اظهارات مقامات، نشاندهنده چالشهای موجود و پیچیدگیهای فراوان در منطقه است. تحولات اخیر، بهویژه پیشنهاد ترامپ برای آتشبس مشروط، نشاندهنده تغییراتی در استراتژی و رویکردها است که میتواند تأثیرات مهمی بر آینده منطقه داشته باشد
