دونالد ترامپ بر دستیابی به توافق هسته‌ای دائمی با ایران تاکید کرد در حالی که کاظم غریب‌آبادی محاصره اقتصادی را اقدام جنگی دانست و تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری را تشریح کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، شنبه ۳۰ آبان‌ماه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز، ضمن ابراز تردید در معقولیت رهبران کنونی جمهوری اسلامی، تأکید کرد که واشنگتن به دنبال دستیابی به یک توافق دائمی و غیرقابل بازگشت با تهران است. او هشدار داد که این توافق باید تضمین کند که حتی اگر چندین دولت آینده در آمریکا تشکیل شوند، جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.

شرایط ترامپ برای توافق نهایی با ایران

رییس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگوی خود با فاکس نیوز بیان کرد که اکنون با سومین گروه از رهبران ایران سروکار دارد و معتقد است این گروه ممکن است نسبت به پیشینیان خود معقول‌تر باشند، اما مذاکره با آنان بسیار دشوار است. او اظهار داشت که با وجود تلاش برای رسیدن به توافق، طرف ایرانی معمولاً در روز بعد آن را نقض می‌کند و این وضعیت را به عنوان نهایی‌ترین شکل تغییر رژیم توصیف کرد. ترامپ تصریح کرد که هرگز اهمیت چندانی به حکومت ایران نداده و مصمم است توافقی امضا کند که در آن، حتی در صورت حضور رئیس‌جمهوران بی‌کفایت در چهار، پانزده یا بیست سال آینده، طرف مقابل نتواند به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند.

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موضع رسمی ایران در برابر محاصره اقتصادی

هم‌زمان با اظهارات ترامپ، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ آبان‌ماه با اشاره به سفر هیات قطری به تهران، محاصره اقتصادی را اقدامی جنگی خواند. غریب‌آبادی تأکید کرد که جمهوری اسلامی هر اقدامی را که برای شکستن این محاصره لازم بداند، انجام خواهد داد و این موضع را به طور شفاف به طرف مقابل و میانجی‌گران اطلاع داده است. او گفت که تماس‌های حضوری و مجازی با واسطه‌ها برای بررسی امکان ایجاد فرصتی دوباره برای دیپلماسی ادامه دارد.

نقش قطر و میانجی‌گری دیپلماتیک

تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری میان واشنگتن و تهران همچنان با سرعت ادامه دارد. وب‌سایت اکسیوس جمعه ۲۹ آبان‌ماه گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه ترامپ، پنجشنبه در برلین با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، و علی الذوادی، فرستاده ویژه او، دیدار کرده‌اند. محور این دیدارها تلاش برای ازسرگیری آتش‌بس، احیای مذاکرات هسته‌ای و جلوگیری از بازگشت به جنگ گسترده بوده است. پیش از این نیز علی الذوادی در ترکیه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ملاقات کرده بود.

شرایط تهران برای بازگشت به میز مذاکره

عباس عراقچی در گفت‌وگویی با روزنامه ایران اعلام کرد که تهران خواهان توافقی است که تضمین کند جنگ دیگری آغاز نخواهد شد و پیش از ورود به مذاکرات جدید، نیازمند دریافت تضمین‌هایی درباره جدیت آمریکا است. پیشنهاد دو روزه ایران شامل برقراری آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات است. عراقچی رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، امکان صادرات نفت و برقراری آتش‌بس در همه جبهه‌ها را از شروط اساسی جمهوری اسلامی برشمرد.

تهدیدات علیه تاسیسات نفتی منطقه

در پی ارسال نفتکش‌های حامل نفت ایران به سمت چین، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و چهره‌های سیاسی نزدیک به حکومت، احتمال اعزام کاروانی از نفتکش‌ها برای شکستن محاصره دریایی را مطرح کردند. خبرگزاری فارس در گزارشی پیشنهاد داده بود که در صورت ممانعت آمریکا، تاسیسات نفتی کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر، هدف حملات تلافی‌جویانه قرار گیرند. منابع آگاه به اکسیوس گزارش داده‌اند که علی‌رغم این تماس‌ها، هنوز پیشرفت چشمگیری در تلاش‌های دیپلماتیک حاصل نشده و جزئیات دقیق مذاکرات هیات قطری در تهران منتشر نشده است.