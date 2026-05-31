دونالد ترامپ با ارسال نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس توافق به تهران، خواستار سخت‌گیرانه‌تر شدن شروط به‌ویژه در بخش هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز شده است. مذاکرات از طریق واسطه‌هایی چون پاکستان ادامه دارد و ایران هنوز متن نهایی را تأیید نکرده است.

به گزارش منابع خبری، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در نشست روز جمعه اتاق وضعیت کاخ سفید از تیم مذاکره‌کننده خود خواسته است که شروط چارچوب توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران را سخت‌گیرانه‌تر کند.

بر اساس گزارش‌های اکسیوس و نیویورک‌تایمز، ترامپ نسخه اصلاح‌شده‌ای از پیش‌نویس توافق را برای بررسی به تهران فرستاده است. این درخواست شامل اصلاح چندین بند کلیدی به‌ویژه در بخش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و مواد هسته‌ای ایران می‌شود. اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشت که ترامپ خواهان جزئیات بیشتر درباره نحوه دستیابی آمریکا به مواد هسته‌ای ایران و زمان‌بندی آن است. همچنین گفته شده که ترامپ خواستار اصلاح عبارات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز شده است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا از طریق واسطه‌هایی از جمله پاکستان در جریان است. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، ترامپ از کندی پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا ناراضی بوده و نسبت به بخش‌هایی از توافق که ممکن است به آزادسازی دارایی‌های ایران منجر شود، ابراز نگرانی کرده است.

متن فعلی تفاهم‌نامه که توسط فرستادگان آمریکا و ایران تهیه شده، شامل تعهد تهران به عدم پیگیری سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگری فراتر از آن ارائه نمی‌دهد. این متن یک بازه ۶۰ روزه برای مذاکره درباره تعهدات هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا در نظر گرفته است. نخستین موضوعات مذاکره شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و محدود کردن غنی‌سازی بیشتر است.

اکسیوس نوشت که ترامپ خواستار اصلاح همین بخش‌ها شده و می‌خواهد تضمین‌های بیشتری برای عدم توانایی ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای دریافت کند. در مقابل، مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که هنوز متن نهایی را تأیید نکرده‌اند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده‌اند که توافق نزدیک است اما نهایی نشده است. کاخ سفید نیز ادعای رسانه‌های دولتی ایران درباره دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده را رد کرده است.

ترامپ در گفت‌وگو با رویترز گفته بود که آمریکا با ایران برای بازیابی اورانیوم غنی‌شده و انتقال آن به ایالات متحده همکاری خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد که هیچ پولی در ازای اورانیوم رد و بدل نمی‌شود. این درخواست ترامپ دور تازه‌ای از رفت‌وبرگشت میان طرف‌ها را آغاز کرده و ممکن است چند روز طول بکشد.

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است که واشنگتن حاضر است منتظر بماند تا ترامپ به خواسته‌های خود برسد، اما امیدوار است تا پایان هفته نتیجه حاصل شود. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی مذاکرات و اختلافات عمیق بر سر جزئیات یک توافق جامع است





