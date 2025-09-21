ترامپ در مورد بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام به آمریکا هشدار داد و طالبان این ادعا را رد کرد. این تحولات نشان‌دهنده‌ی تنش‌های جدید در روابط آمریکا و افغانستان است.

ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود در شبکه‌ی اجتماعی «تروث سوشال» هشدار داد که اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به آمریکا بازنگرداند، عواقب ناگواری در انتظار خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که طالبان پیش‌تر با رد احتمال بازپس‌گیری پایگاه بگرام توسط آمریکا ، به ادعاهای ترامپ واکنش نشان داده بودند. مقام‌های طالبان تأکید کرده‌اند که هرگونه تلاش برای اشغال مجدد این پایگاه با مخالفت جدی مواجه خواهد شد و افغان‌ها هرگز حضور نظامی خارجی را نمی‌پذیرند.

ترامپ در این اظهارات، بر اهمیت استراتژیک پایگاه بگرام تأکید کرد و این پایگاه را به عنوان یک دارایی مهم و حیاتی برای آمریکا توصیف کرد. او بار دیگر به انتقاد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن پرداخت و این اقدام را یک اشتباه فاحش دانست که منجر به از دست رفتن کنترل آمریکا بر این پایگاه مهم شد. ترامپ مدعی است که در حال مذاکره با طالبان برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی به بگرام است، اما طالبان این ادعا را رد کرده و بر حاکمیت خود بر این پایگاه تأکید دارند.\از سوی دیگر، مقام‌های طالبان بر اهمیت تعامل سازنده با آمریکا تأکید کرده‌اند و بر این باورند که دو کشور می‌توانند بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل، روابط سیاسی و اقتصادی پایداری را برقرار کنند. «ذاکر جلالی» از مقام‌های ارشد وزارت خارجه طالبان در این رابطه تأکید کرد که درهای تعامل با آمریکا باز است، اما هرگونه حضور نظامی آمریکا در افغانستان به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود. او به توافق‌نامه‌ی دوحه اشاره کرد و گفت که در جریان مذاکرات صلح و توافق‌های حاصله، احتمال حضور نظامی آمریکا به طور کامل رد شد. این موضع نشان می‌دهد که طالبان به دنبال حفظ استقلال و حاکمیت خود بر افغانستان هستند و هرگونه اقدامی که این حاکمیت را زیر سوال ببرد، با واکنش جدی مواجه خواهد شد. اظهارات متناقض ترامپ و موضع‌گیری‌های قاطع طالبان، نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی روابط بین دو طرف و چالش‌های پیش روی هرگونه تلاش برای برقراری مجدد روابط است. این تنش‌ها در حالی ادامه دارد که افغانستان همچنان با مشکلات اقتصادی و امنیتی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و نیازمند حمایت جامعه‌ی جهانی است. پایگاه هوایی بگرام به دلیل نزدیکی به چین و موقعیت استراتژیک خود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این پایگاه یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است و دارای یک باند پرواز بزرگ است که قادر به پذیرش انواع هواپیماهای سنگین است. ترامپ در اظهارات خود بر اهمیت این پایگاه برای مقابله با چین نیز تأکید کرد.\در این میان، بحث‌های مربوط به تغییرات در شبکه‌ی اجتماعی تیک‌تاک، پیش‌بینی قیمت طلا و سکه، نتایج مسابقات کشتی و اعلام قیمت طلا ۱۸ عیار نیز در دستور کار رسانه‌ها قرار دارد. این مسائل، نشان‌دهنده‌ی گستره‌ی موضوعات مورد توجه افکار عمومی است. اوضاع اقتصادی و نوسانات بازار طلا، همواره از دغدغه‌های مردم بوده و اخبار مربوط به آن با استقبال روبرو می‌شود. مسابقات ورزشی و رقابت‌های بین‌المللی نیز همواره مورد توجه علاقه‌مندان به ورزش قرار دارد و نتایج آن پیگیری می‌شود. به طور کلی، این تحولات و اظهارنظرها نشان‌دهنده‌ی پویایی اوضاع سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان است و اهمیت پیگیری دقیق و تحلیل همه‌جانبه‌ی آن‌ها را دوچندان می‌کند. واکنش‌های متقابل و موضع‌گیری‌های متفاوت، فضایی از عدم اطمینان را ایجاد کرده و هرگونه پیش‌بینی در مورد آینده‌ی روابط بین آمریکا و افغانستان را با دشواری مواجه می‌سازد. تحلیلگران معتقدند که تنها با تعامل سازنده و احترام متقابل می‌توان به راه‌حل‌های پایدار دست یافت و از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری کرد. تاکید ترامپ بر اهمیت پایگاه بگرام، نشان‌دهنده‌ی منافع استراتژیک آمریکا در منطقه است و این موضوع، هرگونه تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین، آینده‌ی روابط دو کشور به عوامل متعددی بستگی دارد و نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ی تحولات است





