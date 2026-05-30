به‌رغم اظهارات اخیر ترامپ درباره قصدش برای گفت‌وگو با رئیس تایوان، منابع آمریکایی اعلام کردند که او این تماس و تصمیم‌گیری درباره فروش سلاح به تایوان را به بعد از سفر پاییزی رئیس‌جمهور چین به ایالات متحده موکول کرده است. شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس نیوز امروز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که انتظار نمی‌رود ترامپ قبل از سفر احتمالی همتای چینی‌اش شی جین‌پینگ به ایالات متحده در پاییز امسال، با رئیس تایوان لای چینگ‌ته گفت‌وگو کند.

اظهارات ترامپ در اواسط ماه جاری که دو بار گفت پیش از تصمیم‌گیری درباره فروش بسته جدید تسلیحات به تایوان، با لای گفت‌وگو خواهد کرد، تیتر اخبار شد. از سال ۱۹۷۹ به دلیل حساسیت‌های دیپلماتیک در مدیریت روابط با چین، هیچ رئیس‌جمهور مستقری در ایالات متحده مستقیماً با یک رئیس‌جمهور تایوان صحبت نکرده، است؛ اگرچه دسامبر سال ۲۰۱۶، ترامپ که در آن زمان رئیس‌جمهور منتخب بود، از تسای اینگ‌ون، رئیس‌جمهور وقت تایوان، تماس تبریک دریافت کرد.

سفارت غیررسمی تایوان در ایالات متحده این هفته به سی‌بی‌اس نیوز گفت که هنوز منتظر خبری درباره تماس تلفنی از سوی ایالات متحده است. چین که تاکید کرده این جزیره را دوباره با سرزمین اصلی متحد خواهد کرد، احتمال استفاده از گزینه نظامی در ارتباط با تایوان را رد نکرده است.

پس از اشاره ترامپ به احتمال تماس تلفنی با تایوان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که پکن با هرگونه «تبادل رسمی بین ایالات متحده و منطقه تایوان چین مخالف است». ترامپ اخیرا درباره سفر دو‌ روزه خود به پکن، گفت که با شی به تفصیل درباره فروش سلاح به تایپه صحبت کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به فاکس‌نیوز گفت که قصد دارد فروش تسلیحات به این جزیره را بسته به اقدام چین، در حالت تعلیق نگه دارد.

او بدون ارائه جزئیات گفت که موضوع تسلیح تایوان می‌تواند اهرمی در دست آمریکا در مذاکرات با چین باشد. آخرین بسته تسلیحات آمریکا به تایوان به ارزش کلی ۱۱ میلیارد دلار دسامبر سال گذشته اعلام شد. بسته بعدی ۱۴ میلیارد دلاری از ژانویه تحت بررسی بوده اما هنوز وزارت خارجه آمریکا آن را تایید نکرده است. مقام آمریکایی: هیچ نشانه‌ای از مین‌گذاری در تنگه هرمز وجود ندارد.

