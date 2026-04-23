دونالد ترامپ در مورد تمدید آتشبس اسرائیل و لبنان و توانایی آمریکا برای مقابله با هرگونه تقویت تسلیحاتی ایران در طول این دوره هشدار داد. او همچنین به وضعیت اقتصادی و نظامی ایران اشاره کرد و بر لزوم یک توافق پایدار تاکید کرد.
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که آتشبس بین اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته تمدید خواهد شد و آمریکا با لبنان همکاری خواهد کرد تا در برابر حزبالله از خود دفاع کند.
او همچنین ادعا کرد که ارتش آمریکا قادر است هرگونه تقویت تسلیحاتی ایران در طول آتشبس را در یک روز نابود کند. ترامپ با اشاره به عملیاتهای نظامی آمریکا، مدعی شد که زیرساختهای موشکی و پهپادی ایران تا ۷۰ تا ۹۰ درصد تخریب شده و محاصره اقتصادی علیه ایران کاملاً موثر بوده است. او تاکید کرد که در صورت تقویت توان ایران در طول آتشبس، این توان را به سرعت از بین خواهد برد.
همزمان، گزارشهایی از افزایش فعالیتهای مینگذاری توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز منتشر شده و ارتش آمریکا این موضوع را زیر نظر دارد. در واکنش به اظهارات ترامپ، مقامات ایرانی ضمن تاکید بر وحدت داخلی، پیامهای انتقادی را رد کردهاند. همچنین، گزارشهایی از شنیده شدن صدای پدافند هوایی در تهران و سایر شهرهای ایران به دلیل حضور ریزپرندهها و پهپادهای کوچک منتشر شده است.
پاپ فرانسیس نیز در سخنانی، مرگ غیرنظامیان در جنگ و فروپاشی مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران را محکوم کرد و هرگونه اقدام ناعادلانه علیه جان انسانها را مورد انتقاد قرار داد. این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها در منطقه همچنان بالا است و طرفین درگیر به تبادل آتش ادامه میدهند. ترامپ با بیان اینکه میتواند توافقی فوری با ایران منعقد کند، اما تمایلی به آن ندارد، خواستار یک توافق پایدار و ماندگار شد.
او همچنین به وضعیت آشفتگی در ایران اشاره کرد و گفت که این کشور در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارد. در مقابل، مقامات ایرانی بر توانمندیهای دفاعی خود تاکید کرده و هرگونه تهدید را با پاسخ قاطع مواجه خواهند کرد. این اظهارات و تحولات نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت اوضاع در منطقه و ضرورت دیپلماسی برای حل اختلافات است.
تمدید آتشبس بین اسرائیل و لبنان میتواند فرصتی برای کاهش تنشها و آغاز مذاکرات جدی باشد، اما تحقق این امر نیازمند همکاری و تعهد طرفین است. در همین راستا، نقش آمریکا و سایر قدرتهای بینالمللی در تسهیل این مذاکرات و ایجاد شرایط مناسب برای صلح بسیار مهم است. همچنین، توجه به نگرانیهای امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه و تلاش برای رفع ریشههای اصلی اختلافات میتواند به ایجاد ثبات و امنیت پایدار در منطقه کمک کند.
در نهایت، باید توجه داشت که هرگونه اقدام نسنجیده و تحریکآمیز میتواند منجر به تشدید تنشها و بروز جنگی تمامعیار در منطقه شود
