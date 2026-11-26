دونالد ترامپ در پستی به مناسبت روز شکرگزاری، تغییر نرخ رشد اقتصادی از ۳.۴ به ۴.۳ درصد را محکوم کرد و انتقاداتی را به سیاست‌های مهاجرتی و اصلاح ساختمان کاخ سفید وارد نمود.

دونالد ترامپ در پیامی منتشر شده در شبکه اجتماعی تروت سوشال به مناسبت روز پنجشنبه ۵ آذر، ضمن تبریک این مناسبت به شهروندان آمریکا، انتقادات تندی را نسبت به آمارهای اقتصادی و سیاست‌های مهاجرت ی مطرح کرد. این پیام که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت، محور اصلی آن بررسی تغییرات عددی در نرخ رشد اقتصادی پیش از انتخابات و همچنین تدفیف با مهاجران غیرقانونی بود. ترامپ با انتقاد از مخالفان سیاسی خود، خواستار بررسی دقیق دلایل این اختلافات آماری و اقدامات دولت برای مقابله با جرایم کیفری شد.

بررسی اختلاف آمار رشد اقتصادی ۴.۳ درصد

دونالد ترامپ در ادامه پیام خود به موضوع اصلاح آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا اشاره کرد و آن را عاملی برای ایجاد سردرگمی در میان مردم دانست. او توضیح داد که نرخ رشد اقتصادی که پیش از انتخابات با عدد ۳.۴ درصد اعلام شده بود، تنها سه هفته بعد به ۴.۳ درصد تغییر یافته است. این تفاوت عددی که نشان‌دهنده یک جهش قابل توجه در داده‌های اقتصادی است، باعث شده است که ترامپ آن را یک "اشتباه بی‌سابقه" توصیف کند.

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رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از نوشته خود، مسئولان انتشار آمار اولیه را به ارائه اطلاعات نادرست متهم کرد و بر ضرورت شفاف‌سازی در این زمینه تأکید ورزید. او درخواست کرد که بررسی فوری علت این اختلاف رقمی در اولویت کار نهاده شود تا مشخص گردد کدام بخش از فرآیند گزارش‌دهی دچار خطا شده است. این اعتراض نشان‌دهنده حساسیت بالای ترامپ بر روایت صحیح از عملکرد اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری اوست.

انتقادات از مهاجران سومالیایی و سیاست‌های قضایی

دونالد ترامپ با اشاره به وضعیت اجتماعی مهاجران سومالیایی ساکن در ایالت مینه‌سوتا، آمار دقیقی از نرخ اشتغال این گروه ارائه داد. او مدعی شد که تنها دو درصد از این مهاجران در مشاغل فعال هستند و در مقابل، اکثریت آن‌ها بدون اشتغال و تکیه بر کمک‌های دولتی زندگی می‌کنند. بر اساس این ادعا، ترامپ خواستار اخراج فوری بیکاران از این گروه شد تا بار مالی بر دوش سیستم حمایتی کشور کمتر شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس جمهوری آمریکا از اقدامات سخت‌گیرانه دولت خود در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی دفاع کرد. او تأکید کرد که شمار زیادی از مهاجران دارای سوابق کیفری به کشورهای مبدأ بازگردانده شده‌اند و تأکید کرد که دولت اجازه بازگشت مجدد این افراد را به خاک آمریکا نخواهد داد. ترامپ همچنین با انتقاد از جریان‌های "چپ افراطی"، گفت که برخی از مخالفان سیاسی او به دنبال تغییر نظام قضایی آمریکا بر اساس قوانین شریعت و بازتوزیع دارایی شهروندان هستند.

بازسازی کاخ سفید و دفاع از اقدامات عمرانی

دونالد ترامپ در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره بازسازی کاخ سفید، جزئیات دقیقی از اقدامات انجام شده ارائه داد. او بیان کرد که برای مرمت ۱۷ پنجره آسیب‌دیده، ستون‌های فرسوده و بخش‌هایی از نمای ساختمان اقدامات لازم انجام شده است. ترامپ با اشاره به بهبود وضعیت ظاهری و فنی ساختمان، اعلام کرد که کاخ سفید اکنون در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار دارد و این بهبودها نشان‌دهنده توجه ویژه به حفظ میراث تاریخی این بنای ملی است.

رئیس جمهوری آمریکا در پایان توضیح داد که به‌زودی تالار پذیرایی جدیدی در کاخ سفید افتتاح خواهد شد. او افزود که ساخت این تالار بیش از ۱۵۰ سال بود که رؤسای جمهوری آمریکا خواستار آن بوده‌اند و اکنون این هدف تاریخی به واقعیت تبدیل می‌شود. این اقدام عمرانی نه تنها به زیبایی بصری کاخ سفید کمک می‌کند بلکه فضای مناسب‌تری برای میزبانی از میهمانان خارجی و برگزاری مراسم رسمی فراهم می‌آورد.