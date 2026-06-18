دونالد ترامپ در پاسخ به انتقادها گفته است: با این تفاهمنامه بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است. این توافق با انتقاد نمایندگان دموکرات و بعضی از اعضای حزب جمهوریخواه روبرو شده است. بعضی از این منتقدان میگویند که این توافق به اندازه کافی برنامه هستهای ایران را محدود نمیکند و همچنین به ایران امکان میدهد که همچنان از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار استفاده کند.
دونالد ترامپ در پاسخ به انتقادها گفته است: با این تفاهمنامه بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است.
این توافق با انتقاد نمایندگان دموکرات و بعضی از اعضای حزب جمهوریخواه روبرو شده است. بعضی از این منتقدان میگویند که این توافق به اندازه کافی برنامه هستهای ایران را محدود نمیکند و همچنین به ایران امکان میدهد که همچنان از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار استفاده کند.
مایک پنس، معاون سابق رئیسجمهور آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این توافق بوی نوعی مماشات را میدهد که دولت ما مخالف آن در توافق هستهای اوباما و ایران بود
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