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ترامپ: با این تفاهم‌نامه، بازار بورس به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است

سیاسی News

ترامپ: با این تفاهم‌نامه، بازار بورس به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است
ترامپتوافقبورس
📆6/18/2026 2:36 PM
📰bbcpersian
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دونالد ترامپ در پاسخ به انتقادها گفته است: با این تفاهم‌نامه بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است. این توافق با انتقاد نمایندگان دموکرات و بعضی از اعضای حزب جمهوری‌خواه روبرو شده است. بعضی از این منتقدان می‌گویند که این توافق به اندازه کافی برنامه هسته‌ای ایران را محدود نمی‌کند و همچنین به ایران امکان می‌دهد که همچنان از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار استفاده کند.

دونالد ترامپ در پاسخ به انتقادها گفته است: با این تفاهم‌نامه بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است.

این توافق با انتقاد نمایندگان دموکرات و بعضی از اعضای حزب جمهوری‌خواه روبرو شده است. بعضی از این منتقدان می‌گویند که این توافق به اندازه کافی برنامه هسته‌ای ایران را محدود نمی‌کند و همچنین به ایران امکان می‌دهد که همچنان از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار استفاده کند.

مایک پنس، معاون سابق رئیس‌جمهور آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این توافق بوی نوعی مماشات را می‌دهد که دولت ما مخالف آن در توافق هسته‌ای اوباما و ایران بود

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