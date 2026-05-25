رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، عصر دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت‌سوشال اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران باید به واشنگتن تحویل داده شود یا تحت نظارت کمیسیون انرژی اتمی نابود شود.

این در حالی است که خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه از سفر یک هیات عالی‌رتبه ایرانی شامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی، وزیر خارجه و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. این سفر بر مسائل مربوط به تنگه هرمز و اورانیوم با غنای بالای ایران متمرکز بوده است.

اظهارات جدید آقای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که بنابر گزارش‌های منتشر شده از چارچوب تفاهم‌نامه پیشنهادی میان ایران و آمریکا در رسانه‌های آمریکایی، تهران در چارچوب این توافق به صرف‌نظر کردن از اورانیوم با غنای بالای خود متعهد خواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: «تمرکز مذاکرات بر پایان جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات موضوع هسته‌ای گفتگو نمی‌کنیم.

» الجزیره روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که در جریان سفر مقامات عالی‌رتبه ایران به دوحه و با میانجی‌گری قطر، ایران و آمریکا به تفاهمی درباره دارایی‌های مسدود‌شده ایران دست یافتند





