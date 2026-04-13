رئیس‌جمهور سابق آمریکا از تماس‌هایی با مقامات ایرانی برای دستیابی به توافق خبر داد و بر موضع خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران و محاصره دریایی این کشور تاکید کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در اظهاراتی که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، از تماس‌هایی با مقامات ایران ی خبر داد و ابراز تمایل آن‌ها به توافق را اعلام کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش‌ها میان دو کشور به اوج خود رسیده و تحریم‌های سنگینی علیه ایران اعمال شده است. ترامپ در سخنانی که پس از آغاز محاصره دریایی ایران ایراد کرد، با لحنی قاطعانه اعلام کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد هیچ کشوری از جهان باج‌خواهی کند. او با اشاره به آنچه که به عنوان اقدامات ایران در منطقه توصیف کرد، تاکید کرد که این کشور در حال باج‌خواهی از جهان است و آمریکا با این وضعیت مقابله خواهد کرد. ترامپ همچنین با تاکید بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ، موضع خود را در این خصوص روشن ساخت. او گفت که اگر ایران به توافق نرسد، هیچ توافق ی در کار نخواهد بود و آمریکا تمام موارد لازم را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتخاذ خواهد کرد.

در ادامه، ترامپ به سوالی درباره سرنوشت احتمالی در صورت عدم حصول توافق با ایران پاسخ داد و گفت که نمی‌خواهد در این مورد اظهارنظر کند، اما اوضاع برای ایران خوشایند نخواهد بود. وی همچنین با انتقاد شدید از جمهوری اسلامی، این حکومت را به گروهی تشبیه کرد که در ۴۷ سال گذشته جز ویرانی کاری نکرده‌است و نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ با تاکید بر این که آمریکا مصمم است تا مواد غنی‌شده ایران را به دست آورد، افزود: «ما مواد غنی‌شده ی ایران را به دست خواهیم آورد، یا خودشان آن مواد را به ما خواهند داد یا ما آن موارد را خواهیم گرفت.» این اظهارات نشان‌دهنده عزم راسخ ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و همچنین تلاش برای محدود کردن فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور است.

در بخش دیگری از سخنان خود، ترامپ به محاصره دریایی ایران اشاره کرد و گفت که ایران هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهد و این وضعیت به همین شکل حفظ خواهد شد. او با اشاره به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، این اقدام را بی‌معنا دانست و اعلام کرد که این مسیرها باید تحت کنترل باشند. ترامپ در یک پست در شبکه اجتماعی خود، به عبور ۳۴ فروند کشتی از تنگه هرمز در روز قبل اشاره کرد که این رقم را بالاترین تعداد از زمان آغاز انسداد این منطقه دانست. این اظهارات نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال اعمال فشار حداکثری بر ایران است تا این کشور را به پذیرش شرایط مورد نظر خود وادار سازد. این رویکرد می‌تواند پیامدهای جدی برای منطقه و روابط بین‌الملل داشته باشد و احتمالاً به افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه خواهد انجامید. اظهارات ترامپ نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی‌تر ایالات متحده در قبال ایران است و حاکی از تمایل این کشور برای دستیابی به توافقی جامع‌تر و با شرایط سخت‌گیرانه‌تر است





