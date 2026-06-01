در مصاحبهای با سیانبیسی ترامپ اعلام کرد که برای او پایان مذاکرات صلح با تهران اهمیتی ندارد و نگرانیای دربارهٔ قیمت نفت یا تنشهای منطقهای نشان نداده است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، در روز دوشنبه نسبت به احتمال فروپاشی مذاکرات صلح بین واشنگتن و تهران نگرشی سرد و بیتفاوت نشان داد.
در مصاحبهای که با شبکه خبری بینالمللی سیانبیسی انجام داد، او به وضوح اعلام کرد که برای او پایان این مذاکرات اهمیتی ندارد و هیچ نگرانیای دربارهٔ پیامدهای احتمالی آن ابراز نکرد. ترامپ با لحنی که نشان از عدم تمایل به درگیر شدن در جزئیات دیپلماتیک داشت، گفت که این موضوع برایش مهم نیست و بهنظر میرسد که اولویتهای او در این بازهٔ زمانی بیشتر بر مسائل داخلی و اقتصادی متمرکز است.
او نیز افزود که حتی در صورت قطع ارتباط مذاکرات، تمرکزش بر روی مباحث دیگر خواهد بود و هیچ اشاری به بازنگری در رویکرد آمریکا نسبت به ایران نکرد. در ادامهٔ گفتوگو، خبرنگار ایمنیجوورز از سیانبیسی سؤالی دربارهٔ گزارشهای منتشر شده مطرح کرد که میگفتند نمایندگان ایرانی به دلیل عملیات نظامی اسرائیل در لبنان ارتباط حداکثری با آمریکا را قطع خواهند کرد.
ترامپ در پاسخ بار دیگر بر بیتفاوتی خود تأکید کرد و اظهار داشت که برای او این موضوع اصلاً مهم نیست. او اضافه کرد که بهجای تمرکز بر مسائلی چون لبنان، مایل است سؤال خود را به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، جهت روشن شدن وضعیت در آن کشور معطوف کند. این بیانیه نشان میدهد که حتی در صورتی که تنشهای منطقهای اوج بگیرد، ترامب تمایلی به درگیر شدن در بحثهای ژئوپولیتیک ندارد.
علاوه بر این، ترامپ به سؤال دربارهٔ نوسانات قیمت نفت پاسخ داد و گفت که نگران افزایش قیمتها نیست. او اشاره کرد که پس از انتشار گزارش رسانه دولتی ایران مبنی بر اینکه تهران علاوه بر توقف مذاکرات، قصد دارد تنگه هرمز را بهطور کامل مسدود کند، قیمت نفت در بازارهای جهانی به سرعت بالا رفت.
با این حال، ترامپ تأکید کرد که برای او اقتصاد داخلی و مسائلی چون تورم و اشتغال اهمیت بیشتری دارند و تغییرات قیمت نفت برای تصمیمگیریهای او تأثیری نداشته است. این بیانیهها نشان میدهد که در مواجهه با تحولات حساس خلیج فارس، رویکرد ترامپ بهسوی جداسازی مسائل امنیتی از برنامههای داخلی متمایل است
