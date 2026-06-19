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ترامپ با برجام موافقیت نشان داد، اما با توافق هسته‌ای دولت اوباما شباهت‌هایی دارد

سیاسی News

ترامپ با برجام موافقیت نشان داد، اما با توافق هسته‌ای دولت اوباما شباهت‌هایی دارد
ترامپبرجامجمهوری اسلامی
📆6/19/2026 3:25 PM
📰IranIntl
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ترامپ با وجود انتقادهای تند از برجام، در موضوعاتی مانند کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها و کنار گذاشتن پرونده موشکی تهران، شباهت‌هایی با توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما دارد. ترامپ طی سال‌های گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعه‌بار»، «اساسا معیوب»، «یک‌طرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» و «یکی از بدترین و احمقانه‌ترین توافق‌های تاریخ آمریکا» خوانده است.

روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داد تفاهم تازه دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی با وجود انتقادهای تند او از برجام ، در موضوعاتی مانند کاهش تحریم‌ها ، آزادسازی دارایی‌ها و کنار گذاشتن پرونده موشکی تهران ، شباهت‌هایی با توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما دارد.

ترامپ طی سال‌های گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعه‌بار»، «اساسا معیوب»، «یک‌طرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» و «یکی از بدترین و احمقانه‌ترین توافق‌های تاریخ آمریکا» خوانده است

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ترامپ برجام جمهوری اسلامی کاهش تحریم‌ها آزادسازی دارایی‌ها پرونده موشکی تهران

 

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