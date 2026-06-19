ترامپ با وجود انتقادهای تند از برجام، در موضوعاتی مانند کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها و کنار گذاشتن پرونده موشکی تهران، شباهت‌هایی با توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما دارد. ترامپ طی سال‌های گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعه‌بار»، «اساسا معیوب»، «یک‌طرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» و «یکی از بدترین و احمقانه‌ترین توافق‌های تاریخ آمریکا» خوانده است.

روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داد تفاهم تازه دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی با وجود انتقادهای تند او از برجام ، در موضوعاتی مانند کاهش تحریم‌ها ، آزادسازی دارایی‌ها و کنار گذاشتن پرونده موشکی تهران ، شباهت‌هایی با توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما دارد.

ترامپ طی سال‌های گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعه‌بار»، «اساسا معیوب»، «یک‌طرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» و «یکی از بدترین و احمقانه‌ترین توافق‌های تاریخ آمریکا» خوانده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ برجام جمهوری اسلامی کاهش تحریم‌ها آزادسازی دارایی‌ها پرونده موشکی تهران

United States Latest News, United States Headlines