دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت قبل از پرواز به سوی پکن گفت فکر نمی‌کند برای پایان دادن به جنگ ایران به کمک چین نیاز داشته باشد.

او که دوشنبه طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای توافق را «آشغال و غیرقابل قبول» خوانده بود، بار دیگر تاکید که آمریکا به خواسته‌هایش از جمهوری اسلامی خواهد رسید. ترامپ در فرودگاه به خبرنگاران گفت قصد ندارد از شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، برای حل این مناقشه کمک بگیرد. او گفت: «فکر نمی‌کنم به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. به هر حال پیروز می‌شویم، چه به‌صورت مسالمت‌آمیز و چه به‌شکلی دیگر.

» ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از نظر نظامی شکست خورده‌ افزود: «یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد.





