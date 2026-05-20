رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه هر کاری را که او بخواهد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد، اظهار داشت که شاید برای مقام نخست‌وزیری این رژیم کاندید شود. او همچنین مدعی شد که اگر عیسی مسیح نازل می‌شد و آرای را می‌شمرد، او در ایالت کالیفرنیای آمریکا پیروز می‌شدم. همچنین ترامپ گفت که شاید بعد از این کار، به اسرائیل برود و برای نخست‌وزیری کاندید شود.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا عصر چهارشنبه پیش از عزیمت به ایالت کنتیکت برای سخنرانی افتتاحیه آکادمی گارد ساحلی در اظهاراتی خودستایانه عنوان کرد: «اکنون ۹۹ درصد در اسرائیل طرفدار دارم. می‌توانم برای نخست‌وزیری کاندید شوم، بنابراین شاید بعد از این کار، به اسرائیل بروم و برای نخست‌وزیری کاندید شوم. » طبق گزارش رسانه خبری «فاکس 뉴스»، دونالد ترامپ درباره «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «نتانیاهو هر کاری که من از او بخواهم انجام خواهد داد.

» او در ادامه اظهاراتش به‌عنوان یک جمهوری‌خواه باز هم به تقلب در انتخابات اما این بار به ایالت کالیفرنیا، ایالتی دموکرات اشاره کرد و مدعی شد: «اگر عیسی مسیح نازل می‌شد و آرای را می‌شمرد، من در کالیفرنیا پیروز می‌شدم!





