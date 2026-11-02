پلیس راهور از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران و بارش باران در استان‌های گیلان و مرکزی خبر داد. رانندگان رعایت فاصله و سرعت مطمئنه را در نظر داشته باشند.

سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در صبح دوشنبه ۱۱ آبان ماه از وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور سخن گفت و از ترافیک نیمه‌سنگین در سه محور مواصلاتی منتهی به پایتخت خبر داد. وی همچنین هشدار داد که بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان و مرکزی گزارش شده است و این شرایط می‌تواند خطرناک باشد.

جزئیات ترافیک در محورهای منتهی به تهران

بر اساس اعلام پلیس راهور، در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک ترافیک نیمه‌سنگین مشاهده می‌شود. همچنین در آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروز بهرام نیز همین وضعیت حاکم است. این اطلاعات به رانندگانی که قصد سفر به تهران را دارند کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

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علاوه بر این آزادراه‌ها، در محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. این اخبار نشان می‌دهد که شلوغی جاده‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته و رانندگان باید آمادگی توقف‌های موقت و کندی جریان ترافیک را داشته باشند. سرهنگ قلی‌نیا با تشریح دقیق این جزئیات به مردم کمک کرد تا از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها آگاه شوند.

هشدارهای جوی در استان‌های گیلان و مرکزی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور، یادآوری کرد که در برخی از محورهای استان‌های گیلان و مرکزی بارش باران گزارش شده است. این بارش‌ها می‌تواند باعث کاهش دید و افزایش لغزندگی سطح جاده‌ها شود که خود عامل مهمی در بروز حوادث رانندگی است.

پلیس راهور با توجه به این شرایط آب و هوایی، تأکید ویژه‌ای بر رعایت نکات ایمنی دارد. افزایش لغزندگی جاده‌ها در شرایط بارندگی یکی از چالش‌های اصلی رانندگی است که نیازمند هوشیاری بیشتر رانندگان می‌باشد. پلیس راهور فراجا به عنوان نهاد ناظر بر ترافیک، وظیفه دارد تا ایمنی جاده‌ها را در این شرایط سخت تضمین کند.

توصیه‌های مهم پلیس راهور برای رانندگان

بنابر اعلام پلیس، سرهنگ قلی‌نیا در پایان سخنان خود به رانندگان توصیه کرد که با توجه به افزایش لغزندگی سطح جاده‌ها در شرایط بارندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند. این توصیه برای جلوگیری از تصادفات و حفظ جان سرنشینان خودروها بسیار حیاتی است. رعایت سرعت مجاز می‌تواند از بسیاری از حوادث ناگوار پیشگیری کند.

علاوه بر رعایت سرعت، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی نیز از نکات کلیدی است که پلیس راهور بر آن تأکید دارد. از ترمزگیری ناگهانی نیز باید به شدت پرهیز کرد زیرا در جاده‌های خیس، ترمزگیری ناگهانی می‌تواند منجر به کنترل از دست دادن خودرو و برخورد با سایر وسایل نقلیه شود. این نکات ایمنی باید در تمام مسیرهای مواصلاتی رعایت گردد تا همواره سفری ایمن و بدون حادثه داشته باشیم.