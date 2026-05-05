رئیسجمهوری آمریکا در اظهاراتی، توان نظامی ایران را تضعیف شده توصیف کرد و بر تعهد واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای تاکید کرد. او همچنین به وضعیت داخلی ایران و سرکوب اعتراضات اشاره کرد.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی در کاخ سفید، ضمن اشاره به تنشها با ایران ، تاکید کرد که جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیف قرار دارد و توان نظامی آن بهشدت تضعیف شده است.
او گفت ایالات متحده مصمم است از دستیابی ایران به سلاح هستهای جلوگیری کند و در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. ترامپ وضعیت فعلی را یک درگیری نظامی کوچک توصیف کرد و افزود ایران شانسی ندارد و مقامهای ایرانی نیز به این واقعیت واقفند. او ادعا کرد نیروی دریایی و هوایی ایران از بین رفته و سامانههای پدافندیشان نابود شده است.
ترامپ همچنین به تضعیف زیرساختهای راداری و فرماندهی ایران و فقدان رهبری موثر در این کشور اشاره کرد و گفت ایران اکنون فقط به قایقهای کوچک مسلح به مسلسل متکی است. او مدعی شد ایران جنگ را با ۱۵۹ کشتی آغاز کرد که همه در هفته اول نابود شدند. ترامپ از محاصره دریایی علیه بنادر ایران سخن گفت و از هدف قرار دادن موتورخانه یک کشتی ایرانی که تلاش برای شکستن محاصره داشت، خبر داد.
او این اقدام را نشانهای از دقت و برتری عملیاتی نیروهای آمریکا دانست. در پاسخ به پرسشی درباره نقض آتشبس توسط ایران، ترامپ گفت ایران میداند چه کار باید بکند و در غیر این صورت، او اطلاع خواهد داد. او بر نظارت دقیق واشنگتن بر تحرکات ایران تاکید کرد و بار دیگر بر موضع دولت خود در قبال برنامه هستهای ایران تاکید کرد. ترامپ گفت اگر آمریکا وارد این درگیری نشده بود، اکنون با یک ایران هستهای روبهرو بودیم.
او همچنین به وضعیت داخلی ایران اشاره کرد و گفت مردم ایران تمایل به اعتراض دارند، اما سلاحی در اختیار ندارند و نیروهای امنیتی با تکتیراندازها معترضان را هدف قرار میدهند. ترامپ با اشاره به اعتراضات خونین دی، گفت دهها هزار معترض غیرمسلح در ایران کشته شدهاند. او با انتقاد از سیاستهای دولتهای پیشین آمریکا در قبال ایران، رویکرد فعلی را قاطع و مبتنی بر قدرت توصیف کرد و از توافقهای گذشته انتقاد کرد.
ترامپ در پایان بر قدرت نظامی ایالات متحده، بهویژه نیروی دریایی آن، تاکید کرد و گفت حضور نظامی آمریکا باعث شده کشورهای دیگر نیز احترام بیشتری برای ایالات متحده قائل شوند. او همچنین افزود که ایالات متحده تمایلی به تشدید خشونت یا سوق دادن اوضاع به سناریوهای خطرناک ندارد، اما در عین حال بر نارضایتی عمومی در ایران و محدودیتهای امنیتی که مانع از بروز گسترده آن میشود، تاکید کرد
