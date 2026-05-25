به گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ در تماس تلفنی جمعی با رهبران چند کشور عرب و مسلمان، پیشنهاد کرد که پس از پایان جنگ با ایران، این کشورها به عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپردازند. هدف اصلی آقای ترامپ، دستیابی به توافق تاریخی صلح میان عربستان سعودی و اسرائیل است.

به گزارش اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در جریان تماس تلفنی جمعی روز شنبه با رهبران چند کشور عرب و مسلمان گفت که در صورت حصول توافق پایان جنگ با ایران ، او می‌خواهد که این کشورها توافق ‌های صلح با اسرائیل امضا کنند.

به گزارش اکسیوس، این اظهارات نشان‌دهنده گام بزرگ بعدی است که آقای ترامپ می‌خواهد پس از پایان جنگ با ایران در خاورمیانه بردارد. هدف اصلی آقای ترامپ، دستیابی به توافق تاریخی صلح میان عربستان سعودی و اسرائیل است، اما فضای سیاسی کنونی در منطقه و انتخابات پیش‌روی اسرائیل، هرگونه پیشرفت کوتاه‌مدت را به‌شدت دشوار کرده است





