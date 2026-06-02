رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه مشکلات پیشآمده در مذاکرات با ایران برطرف شده است، اعلام کرد یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً هفته آینده نهایی خواهد شد. ترامپ همچنین از نخستوزیر اسرائیل خواسته است از انجام «حملهای گسترده» به بیروت، پایتخت لبنان، خودداری کند و مدعی شد که نتانیاهو نیز نیروهای اعزامی را بازگردانده است. وی همچنین با اشاره به تماسهای غیرمستقیم با حزبالله اعلام کرد که اسرائیل و حزبالله پذیرفتهاند به یکدیگر حمله نکنند.
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه مشکلات پیشآمده در مذاکرات با ایران برطرف شده است، اعلام کرد یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً هفته آینده نهایی خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه (ABC News) مدعی شد که در روند مذاکرات با ایران «یک مشکل کوچک» به وجود آمده بود، اما موفق شده آن را برطرف کند. وی اعلام کرد که در مذاکرات با ایران «برخی مشکلات و وقفههای جزئی» به وجود آمده بود، اما این مسائل را حل کرده است.
وی افزود: این مسئله ناشی از نارضایتی ایران از حملات اسرائیل به لبنان بوده است و اظهار داشت که در نتیجه رایزنیهای انجامشده، اسرائیل و حزبالله توافق کردهاند که به یکدیگر حمله نکنند. رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه دستیابی به توافق صلح با ایران «بهتر از یک پیروزی نظامی» خواهد بود، گفت: یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز احتمالا «در هفته آینده تکمیل و توافق نهایی حاصل خواهد شد».
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی نیز اعلام کرد که در گفتوگوی خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او خواسته است از انجام «حملهای گسترده» به بیروت، پایتخت لبنان، خودداری کند و مدعی شد که نتانیاهو نیز نیروهای اعزامی را بازگردانده است. وی همچنین با اشاره به تماسهای غیرمستقیم با حزبالله اعلام کرد که اسرائیل و حزبالله پذیرفتهاند به یکدیگر حمله نکنند. ترامپ در پایان افزود: «باید دید این وضعیت تا چه مدت ادامه خواهد داشت. امیدوارم برای همیشه پایدار بماند»
رئیسجمهور آمریکا مذاکرات با ایران تنگه هرمز نظارت بر اسرائیل حزبالله حملهای گسترده به بیروت