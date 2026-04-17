رئیسجمهوری آمریکا در مصاحبههایی با رسانههای بینالمللی اعلام کرد که ایران با انتقال مواد هستهای به آمریکا و توقف نامحدود برنامه اتمی خود موافقت کرده است. او همچنین تاکید کرد که در این توافق هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی که موجی از شگفتی و گمانهزنی را در محافل بینالمللی برانگیخته است، مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران با همکاری آمریکا در جهت جمعآوری "گرد و غبار هستهای" در داخل خاک ایران و انتقال تمامی مواد هستهای به ایالات متحده موافقت کرده است.
ترامپ در مصاحبهای تلفنی با خبرگزاری رویترز در روز جمعه ۲۸ فروردین، جزئیات بیشتری از این توافق احتمالی را شرح داد و افزود که ایران همچنین با توقف نامحدود برنامه هستهای خود موافقت کرده و در قبال این توقف، هیچ رقمی از پولهای مسدود شدهاش را از ایالات متحده دریافت نخواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان میشود که سابقه تنشها و اتهامات متقابل میان دو کشور در سالهای اخیر، چنین سطح همکاری را دور از تصور مینمود. رئیسجمهوری آمریکا با توصیف جزئیاتی از این همکاری، به رویترز گفت که ایالات متحده با "آهنگی آرام" و "خیالی آسوده" همراه با ایران وارد عمل خواهد شد. او تاکید کرد: "ما با آرامش و خیالی آسوده همراه با ایران وارد عمل میشویم، به پایین میرویم و با ماشینآلات بزرگ شروع به حفاری میکنیم. ما آن را به ایالات متحده برمیگردانیم." این گفتهها نشاندهنده رویکردی غیرمنتظره از سوی آمریکا در قبال برنامه هستهای ایران است، رویکردی که به نظر میرسد فراتر از مذاکرات دیپلماتیک صرف باشد و حتی به عملیات میدانی در خاک ایران اشاره دارد. ترامپ در گفتگو با رویترز همچنین بر این نکته تاکید کرد که در چارچوب این توافق احتمالی، هیچ مبلغی به عنوان پول رد و بدل نخواهد شد، که این خود نکتهای کلیدی در تفاوت با گمانهزنیهای قبلی درباره تبادل پولهای بلوکه شده در قبال تعلیق برنامه هستهای بوده است. ترامپ در روز جمعه ۲۸ فروردین، در مصاحبهای دیگر با خبرگزاری بلومبرگ، جزئیات بیشتری را درباره توقف برنامه هستهای ایران بیان کرد. او تاکید کرد که ایران موافقت کرده برنامه هستهای خود را به طور "نامحدود" متوقف کند. وی با رد برخی خبرها مبنی بر پیشنهاد آمریکا برای تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی در ایران در ازای پرداخت ۲۰ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده، قاطعانه گفت که آمریکا در قبال توقف غنیسازی "هیچیک از داراییهای مسدود شده ایران" را در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد. این موضعگیری، نشاندهنده تغییری اساسی در رویکرد آمریکا نسبت به مسئله هستهای ایران است، تغییری که شاید تحت تاثیر تحولات میدانی و یا فشارهای بینالمللی صورت گرفته باشد. ترامپ همچنین توافق برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی را "تقریباً کامل" شده دانست و از احتمال ادامه مذاکرات و حتی امضای توافقنامه خبر داد، اما در عین حال اذعان داشت که هنوز تصمیمی در مورد معرفی فرد مسئول هدایت مذاکرات نگرفته است. در همین راستا، او در گفتگوی روز جمعه با شبکه سیبیاس، از تعهد ایران به توقف حمایت از گروههای نیابتی مانند حزبالله و حماس نیز خبر داد، موضوعی که همواره یکی از دغدغههای اصلی آمریکا در منطقه بوده است. رئیسجمهوری آمریکا تاکید کرد که فرآیند خارج کردن مواد هستهای مستلزم اعزام ارتش آمریکا نخواهد بود، اما این عملیات توسط آمریکا صورت خواهد گرفت. این بخش از اظهارات ترامپ، ابهاماتی را درباره ماهیت دقیق این "همکاری" و نحوه اجرای آن ایجاد میکند. ناگفته نماند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیش از حملات اخیر آمریکا به مراکز اتمی ایران، در جریان جنگ ۱۲ روزه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی در اختیار دارد، میزانی که به گفته کارشناسان، کاربرد نظامی دارد. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در واپسین روزهای جنگ ۱۲ روزه دستور بمباران مراکز غنیسازی ایران در فردو، نطنز و اصفهان را صادر و پس از آن اعلام کرد که این مراکز نابود و اورانیومهای غنی شده زیر خاک مدفون شدهاند. با این حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرده بود که این ذخیره اورانیوم، پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مراکز هستهای ایران، در همان اماکن "دستنخورده" باقی مانده است. اظهارات اخیر ترامپ، در پی این واقعیتها، پرسشهای بیشتری را درباره چرایی و چگونگی توافق بر سر جمعآوری این مواد و توقف برنامه هستهای مطرح میکند و نشان میدهد که پرونده هستهای ایران همچنان با پیچیدگیها و ابهامات فراوانی روبرو است
