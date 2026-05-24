ترامپ امروز یکشنبه بار دیگر به توافق هستهای برجام در دولت باراک اوباما تاخت و مدعی شد: اگر من با ایران توافق ی انجام دهم، توافق ی خوب و درست خواهد بود، نه مانند توافق ی که اوباما انجام داد که به ایران مقادیر زیادی پول نقد و مسیری آشکار و هموار به سوی سلاح هستهای داد.
رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا ادعا کرد: توافق ما دقیقا برعکس است، اما هیچ کس آن را ندیده و یا نمیداند چیست. این توافق، هنوز حتی به طور کامل مذاکره (نهایی) نشده است. ترامپ ادامه داد: پس به بازندگان گوش ندهید، کسانی که از آنچه که هیچ چیزی در مورد آن نمیدانند، انتقاد میکنند.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با طعنه به دموکراتها و انتقاداتشان از خود مدعی شد: برخلاف کسانی که قبل از من بودند و باید سالها پیش این مشکل را حل میکردند، من توافقهای بدی انجام نمیدهم
