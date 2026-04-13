پس از شکست مذاکرات با ایران، دونالد ترامپ دستور محاصره تنگه هرمز را صادر کرد که منجر به افزایش تنشها و نگرانیها از وقوع درگیری نظامی در منطقه شد. این اقدام واشنگتن با واکنش تند ایران مواجه شد.
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در اقدامی که تنشها در خلیج فارس را به شدت افزایش داد، دستور محاصره دریایی تنگه هرمز را صادر کرد. این تصمیم پس از شکست مذاکرات با هیئت ایران ی در پاکستان اتخاذ شد و نگرانیها از احتمال درگیری نظامی را تشدید کرد. ترامپ اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا از این پس، تمامی کشتیهایی را که به سمت بنادر ایران حرکت میکنند یا از آنجا خارج میشوند، محاصره خواهد کرد. این دستور به طور مستقیم عبور و مرور دریایی در یکی از حیاتیترین آبراههای جهان را هدف قرار میدهد و پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی و امنیت منطقه به دنبال خواهد داشت.
واکنشها به این اقدام از سوی ایران تند و سریع بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که نزدیک شدن شناورهای نظامی به تنگه هرمز به منزله نقض آتشبس تلقی میشود و با آن برخورد خواهد شد. مقامات ایرانی تاکید کردند که تنگه برای عبور شناورهای غیرنظامی باز است، اما هرگونه حضور نظامی در این محدوده با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اقدام، آمریکا را به اتخاذ رویکردی منطقیتر دعوت کرد و هشدار داد که ایران زیر بار هیچ تهدیدی نخواهد رفت. تنشها در حالی افزایش مییابد که تهران نیز در حال محدود کردن تردد در تنگه است و به کشتیهای کشورهای دوست، اجازه عبور میدهد.
گزارشهایی مبنی بر تلاش ایران برای دریافت حق عبور نیز منتشر شده است که ترامپ آن را اخاذی جهانی خواند و دستور توقف هر شناوری که به ایران حق عبور پرداخت کرده است را صادر کرد.
این تصمیم ترامپ که با لحنی تند و تهدیدآمیز همراه بود، نشاندهنده بنبست در روابط ایران و آمریکا و عزم واشنگتن برای اعمال فشار حداکثری بر تهران است. ترامپ در پیامهای خود در شبکههای اجتماعی، علاوه بر اعلام محاصره، به موضوع برنامه هستهای ایران اشاره کرد و گفت که آمریکا آماده است به هرگونه تهدیدی از سوی ایران پاسخ دهد. وی همچنین ادعا کرد که ایران در مذاکرات اخیر، از تعهدات خود برای بازگشایی تنگه هرمز سرباز زده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ارتش آمریکا از عبور دو ناو جنگی از تنگه هرمز برای پاکسازی مینها خبر داده بود و خبرگزاری فارس از تغییر مسیر دو نفتکش پاکستانی به دلیل افزایش تنشها خبر داد. این اقدامات، احتمال وقوع یک درگیری نظامی را در منطقهای که از قبل نیز متشنج بود، افزایش داده است و جامعه جهانی را نسبت به پیامدهای احتمالی آن نگران کرده است.
دونالد ترامپ تنگه هرمز ایران محاصره دریایی تنشه