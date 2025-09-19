دونالد ترامپ از تعلیق مجری آمریکایی به دلیل اظهارنظر در مورد ترور چارلی کرک استقبال کرد و این اقدام را نشانه ای از رویکرد اقتدارگرایانه خود دانست. این خبر شامل سابقه حملات ترامپ به رسانه ها، تلاش برای محدود کردن آزادی بیان و نگاه او به رهبران اقتدارگرا است.
برنامه مجری سرشناس آمریکایی، پس از اظهارنظری درباره ترور چارلی کرک، به طور نامحدود از پخش تعلیق شد و دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، این اقدام را مورد استقبال قرار داد. ترامپ که در جریان مراسم تحلیف خود در ماه ژانویه، وعده داده بود که به سرعت تمام سانسور های دولتی را لغو کرده و آزادی بیان را به آمریکا بازمیگرداند، اکنون با کنایه میگوید که شاید بهتر باشد مجوزهای صادرشده علیه او باطل شوند. این نخستین بار نیست که نشانههای تمایل ترامپ به رویکردهای اقتدارگرایانه مشاهده میشود.
او آشکارا و با ستایش از رهبرانی همچون ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیسجمهور چین و نایب بوکله، رئیسجمهور السالوادور، به عنوان نمونههایی از رهبران قدرتمند و مقتدر یاد میکند. از دیدگاه ترامپ و طیف محافظهکاران، یک دولت قدرتمند که بر عملکرد نهادها و رسانهها نظارت داشته باشد، راهی است برای حفظ امنیت و ثبات ایالات متحده در برابر چالشهای مختلف. این رویکرد، که در تناقض با اصول بنیادین دموکراسی قرار دارد، بارها از سوی منتقدان ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته است.\مخالفت ترامپ با رسانهها موضوع تازهای نیست. او پیش از این، شکایتی حقوقی علیه والاستریت ژورنال مطرح کرده بود. این شکایت در پی انتشار گزارشهایی درباره روابط ترامپ با جفری اپستین، مجرم شناختهشده در آمریکا، صورت گرفت. پیش از این نیز رسانههایی چون سیبیاس و ایبیسی هدف انتقادات ترامپ قرار گرفته بودند که این انتقادات به توافقهای حقوقی چند میلیون دلاری انجامید. به گفته برخی از رسانههای آمریکایی، از جمله نیویورک تایمز، این میزان از حملات به رسانهها در تاریخ آمریکا بیسابقه بوده است. ترور چارلی کرک، بهانهای جدید به دست ترامپ داد تا ادعا کند آزادی رسانهها میتواند به فجایع سیاسی در ایالات متحده منجر شود. مخالفان ترامپ بر این باورند که او مستقیماً به آزادی بیان، که از ارکان اصلی دموکراسی آمریکایی است، حمله کرده است. حتی در زمانی که ترامپ ادعای حمایت از آزادی بیان را داشت، بسیاری معتقد بودند که حضور او در کاخ سفید و شعار «اول آمریکا» در واقع به معنای مقابله با اصول دموکراتیک آمریکا است. ترامپ خود را قربانی سانسور میداند. زمانی که دسترسی او به توییتر به دلیل انتشار محتوای نامناسب قطع شد، او اقدام به راهاندازی شبکه اجتماعی شخصی خود کرد. پس از بازگشت به عرصه سیاست، ترامپ از خبرنگارانی که در کاخ سفید از او سوال میکردند، به عنوان ابزاری برای تحقیر و تمسخر استفاده میکرد. او اخیراً به یک خبرنگار استرالیایی گفته بود که لحن نامناسبی دارد و باید سکوت کند. در ماه ژوئیه نیز در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «ناتاشا برتراند باید از سیانان اخراج شود! من سه روز او را در حال پخش اخبار جعلی تماشا کردم. او باید فوراً توبیخ شود و سپس مثل سگ بیرون انداخته شود.»\پس از ترور چارلی کرک، انتظار میرفت که نخبگان آمریکایی در جهت ایجاد یک جبهه متحد علیه ترور گام بردارند، اما این اتفاق نیفتاد و مرگ کرک، تنها به عمیقتر شدن شکافهای موجود در جامعه آمریکا انجامید. ترامپ هرگونه انتقادی را به عنوان نفرتپراکنی تلقی میکند و از این طریق، از سانسور استقبال میکند. محافظهکاران آمریکایی با تکیه بر ایده مقابله با تروریسم، تقویت مجدد ایالات متحده و مقابله با مهاجران غیرقانونی، تلاش میکنند تا آزادیهای فردی، اجتماعی و آزادی بیان را محدود کنند و ترامپ یکی از حامیان سرسخت چنین ایدئولوژیهایی به شمار میرود.
