دونالد ترامپ ضمن تاکید بر لزوم محاصره دریایی برای مهار جمهوری اسلامی، به تحلیل ابعاد بحران‌های منطقه‌ای، تشدید اقدامات نظامی سپاه در خلیج فارس و وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

دونالد ترامپ در اظهاراتی صریح اعلام کرد که دستیابی به هرگونه توافق پایدار و معنادار با جمهوری اسلامی بدون اعمال یک محاصره دریایی همه‌جانبه، غیرممکن به نظر می‌رسد. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های نظامی در پهنه‌های آبی منطقه افزایش یافته است. در همین راستا، گزارش‌های مرکز تجارت دریایی بریتانیا نشان می‌دهد که یک قایق متعلق به سپاه پاسداران در نزدیکی سواحل عمان، بدون اعلام هشدار به یک کشتی کانتینری نزدیک شده و با شلیک مستقیم، آسیب‌هایی را به این شناور وارد کرده است.

هرچند ناخدا تایید کرده که تمامی خدمه در سلامت کامل به سر می‌برند و آلودگی زیست‌محیطی رخ نداده، اما این تحرک نظامی واکنش‌های تندی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای تهدیدآمیز اعلام کرد که در اوج آمادگی برای مقابله با دشمنان قرار دارد و در صورت تکرار هرگونه تقابل، ضربات سهمگینی به منافع و دارایی‌های کشورهای مخالف در منطقه وارد خواهد کرد. در سوی دیگر میدان، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پیچیدگی‌های موجود در روند مذاکرات هسته‌ای تاکید کرده است. او معتقد است هر توافقی که بدون راستی‌آزمایی دقیق و حضور بازرسان در محل صورت بگیرد، صرفاً یک توهم دیپلماتیک است و ارزشی برای امنیت جهانی ندارد. به گفته گروسی، موضوع تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی اکنون به ابزار چانه‌زنی تبدیل شده و باید در بسته‌ای جامع شامل برنامه موشک‌های بالستیک و مسائل منطقه‌ای بررسی شود. همزمان، سیاست‌های داخلی ایران نیز با فشارهای مضاعفی روبه‌رو است؛ چنان‌که اخلاقی امیری از تصویب قانونی خبر داده که برای همکاری با اسرائیل، مجازات‌هایی همچون مصادره اموال و حتی سلب تابعیت را پیش‌بینی کرده است. در همین فضای پرالتهاب، پرونده‌های امنیتی نیز در حال گسترش است و افرادی نظیر مهدی فرید، کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی، با احکام سنگینی از جمله حکم اعدام به اتهام جاسوسی روبه‌رو هستند که این امر نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری را دوچندان کرده است. علاوه بر این تحولات، فضای سیاسی خارج از مرزهای ایران نیز دستخوش تغییرات روانی و اجتماعی است. برگزاری مراسم یادبود برای حمید مهدوی در ویرجینیا و نتایج نظرسنجی روزنامه نشنال پست که نشان‌دهنده تمایل اکثریت ایرانیان مقیم کانادا به تغییر ساختار حکومتی در ایران است، نشان‌دهنده گسست عمیق میان جامعه و حاکمیت است. سناتور کوری بوکر نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد که پایان دادن به درگیری‌ها با جمهوری اسلامی باید با نگاهی راهبردی به رهایی مردم ایران از شرایط فعلی همراه باشد. در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای، تلاش‌های پشت‌پرده ایالات متحده برای برقراری ارتباط و گفت‌وگو میان اسرائیل و لبنان در واشینگتن در جریان است تا شاید از گسترش دایره منازعات به سایر نقاط خاورمیانه جلوگیری شود. در نهایت، وضعیت فعلی منطقه ترکیبی از بن‌بست‌های دیپلماتیک، تنش‌های دریایی و فشارهای فزاینده حقوق بشری است که آینده‌ سیاسی ایران و ثبات منطقه را در هاله‌ای از ابهام و نگرانی قرار داده است و هرگونه توافق واقعی را منوط به پذیرش شرایط سخت‌گیرانه نظارتی و تغییر در رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌داند





